الوحدة يؤكد تمسكه بالبرازيلي لوكاس بيمنتا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

نفى نادي الوحدة ما تردد عن رحيل لاعب الفريق الأول البرازيلي المقيم لوكاس بيمنتا عن صفوف العنابي وانتقاله إلى أندية أخرى قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في أكتوبر المقبل.

وأكد عامر الصيعري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة أن ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رحيل اللاعب من الفريق غير صحيح على الإطلاق ولا يعدو كونه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع الوحدة حتى عام 2024.

وقال إن لوكاس بيمنتا ملتزم بعقده مع نادي الوحدة والذي ينتهي بنهاية موسم 2024 وهو أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، والنادي اعتمد مبدأ الاستقرار في المحافظة على لاعبيه ونجومه من أجل تحقيق طموحاته في الموسم الجديد، لافتاً إلى أنه لا نية لدى إدارة النادي في خروج اللاعب من الفريق، ومتمسكون بكل اللاعبين، خصوصاً وأن الأجواء إيجابية للغاية داخل أروقة الفريق والعلاقة جيدة بين الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني.

وكان غياب بيمنتا عن مباراة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين قد أثار الجدل والتساؤلات بين جماهير الوحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تردد عن أن اللاعب قد يرحل عن أصحاب السعادة وأن هناك عدم اقتناع من جانب الجهاز الفني بقيادة تين كات.

ويعد لوكاس بيمنتا أحد اللاعبين الذين برزوا مع الوحدة منذ قدومه إلى قلعة العنابي في يناير 2019 بعقد لمدة موسمين، قبل أن يمدد النادي عقده في نوفمبر من العام الماضي حتى 2024.

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