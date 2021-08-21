الشارقة الرياضي" يطلق مشروع "أنديتنا آمنة"

المصدر: وام

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن إطلاق مشروع "أنديتنا آمنة" والذي يستهدف أندية الإمارة ضمن إستراتيجياته لتميز أنديته والعمل على تطبيق نظام الجودة .

ويقسم المشروع إلى ثلاث مراحل تم الانتهاء مؤخرا من المرحلة الأولى والتي تضمنت تجهيز سجل المخاطر وتحديد النقاط الأساسية، ليتم إطلاق المرحلة الثانية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وهم هيئة الوقاية والسلامة والدفاع المدني لتقديم الورش والدورات التدريبية والتوعوية للمسؤولين والمعنيين بالصيانة وتجهيز خطط الإخلاء في الأندية وبما يتطابق مع معايير المشروع في القطاع الرياضي.

وفي هذا الصدد شهد المجلس بمقره الرئيس انطلاق مبادرة "حافلة سلامتك" في السادس عشر من أغسطس الجاري بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وتستمر حتى أكتوبر المقبل.

يذكر أن المبادرة هي عبارة عن مشروع ثقافي متنقل للهيئة عبر حافلة مجهزة لدعم التوسع الثقافي في مجالات الوقاية والسلامة، يتم من خلالها عرض سلسلة من الأفلام التوعوية باللغة العربية ولغة الأوردو في أندية الإمارة وتستهدف حراس المباني والعمالة المساندة من مختلف القطاعات الإنشائية والمعنيون بجوانب الصحة والسلامة .

شهد إطلاق المبادرة سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس ومدراء الإدارات وعدد من الموظفين.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التعاون مع هيئة الوقاية والسلامة كأحد المبادرات التشجيعية على أهمية اتباع طرق الوقاية والسلامة التي تسهم في سلامة الفئات المستهدفة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وتقدم بالشكر لهيئة الوقاية والسلامة على التعاون مع المجلس في مثل هذه المبادرات التي تعزز المفاهيم المشتركة والتي يسعى المجلس إلى ترسيخها سواء على مستوى الأندية الرياضية والتخصصية ومنشآتها أو على مستوى الإمارة ككل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

بدوره، أشار عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة إلى أن مجلس الشارقة الرياضي يولي مشروع "أنديتنا آمنة" اهتماماً كبيراً، إذ يتضمن تنفيذ جميع المعايير الخاصة بجودة وتميز الأندية والتكامل الإداري والمالي واللوجستي، بالإضافة إلى أمن المنشآت والسلامة العامة وتفادي المخاطر من خلال خطة متكاملة على مدار السنوات الخمس المقبلة بأهداف ومخرجات واضحة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق في هذه المبادرة وعقد إجتماعات سابقة مع هيئة الوقاية والسلامة والدفاع المدني للإطلاع على أفضل الممارسات والضوابط في الأمن والسلامة وبحث سبل التعاون للوصول للأهداف المنشودة وآلية تجهيز خطط إخلاء الأندية حتى تتوافر مع الإشتراطات المطلوبة وآلية التعاون بشكل عام وفي حملة "أنديتنا آمنة" بشكل خاص.

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