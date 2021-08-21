ابتسامة الوصل والشارقة بـ«الهدف القاتل»

المصدر: متابعة: علي شدهان، ياسر قاسم، محمد صادق، علي الظاهري

استهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقب الدوري بفوز مستحق على الظفرة بهدفين نظيفين، أمس، باستاد محمد بن زايد ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري «أدنوك للمحترفين»، في انطلاقة جيدة للبطل، وافتتح العين مشواره في الموسم بالفوز على مضيفه خورفكان 3 -1، وحسم «الهدف القاتل» فوز الوصل على بني ياس والشارقة على كلباء، بنتيجة 1 - 0.

سجل ثنائية «فخر أبوظبي» في شباك الظفرة عبد الله رمضان في الدقيقة 22، والبرازيلي جواو فيكتور في أول ظهور له مع الفريق في الدقيقة 70، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في سباق المنافسة على اللقب.

وفرض الجزيرة تفوقه على مجريات المباراة، وأهدر أكثر من فرصة لزيادة الأهداف، فيما وضح معاناة الظفرة في ظل رحيل عدد كبير من اللاعبين، وبدء الدوري بأجنبي واحد.

وأشهر الحكم محمد عبد الله البطاقة الحمراء في وجه البديل البرازيلي المقيم برونو دي أوليفييرا لاعب الجزيرة لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 78، ليسجل حالة الطرد الأولى بالدوري.

ولم يجد «الزعيم» صعوبة في الفوز على «أبناء الخور» باستاد صقر بن محمد القاسمي وحصد النقاط الثلاث عن جدارة، وتقدم العين بهدف التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 37 ونجح إسماعيل الحمادي في إحراز إدراك التعادل بمجهود فردي في الدقيقة 48، وعاد «الزعيم» للتقدم بهدف ثانٍ لكودجو من ركلة الجزاء في الدقيقة 74، احتسبها الحكم سلطان محمد بعد العودة إلى تقنية «VAR»، وعزز الفريق تقدمه بهدف الأيفواري كوامي في الدقيقة 88.

وحقق فريق الوصل فوزاً ثميناً من مضيفه بني ياس برأسية محترفه البرازيلي روميرو في الدقيقة 93، قدم الفريقان مباراة ممتعة في أغلب دقائقها، لا سيما الأخيرة، وتمكنا من تقديم لمحات فنية، خصوصاً من جانب أجانب «الإمبراطور».

وخطف البرازيلي برنارد فوزاً غالياً للشارقة على حساب ضيفه اتحاد كلباء باستاد الشارقة، وجاء الهدف الغالي في الدقيقة 92 بعد مباراة متوسطة المستوى، واستمر التعادل طوال الوقت الأصلي قبل أن يكسر برنارد صمود دفاع اتحاد كلباء بهدف قاتل من مجهود فردي استثمر فيه خطأ المدافع عبد السلام محمد في منتصف الملعب ليخطف منه الكرة ويتقدم بها في مواجهة الحارس جمال عبد الله وسددها على يمينه داخل المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، لا سيما بعد مطالبة لاعبي اتحاد كلباء بركلة جزاء نتيجة اصطدام الكرة بجسم المدافع عبد الله غانم، ولكن الحكم الدولي عمار الجنيبي أمر باستمرار اللعب بعد التشاور مع حكام«VAR»، وأعقب ذلك الهجمة المرتدة التي نتج عنها هدف الفوز، وكاد الشارقة أن يعززه بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة للوقت البديل ولكن الكرة أخطأت المرمى.

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