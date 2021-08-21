الفرسان.. فوز بالخبرة في الخطوة الأولى

المصدر: دبي - العوضي النمر

رجحت الخبرة كفة فريق شباب الأهلي (الفرسان) بالفوز على الإمارات بهدف سجله المخضرم ماجد حسن بقذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء، وحصد 3 نقاط غالية.

ولم يشفع الأداء الطيب للصقور في الخروج بنتيجة إيجابية في استهلال مشاركة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، والمحصلة النهائية لمباراة الفريقين أن الجاهزية البدنية والفنية لم تكتمل، ولا يزال ينتظر الفريقين عمل فني كبير حتى يصلا إلى المستوى المطلوب.

وظهر خلال المباراة لاعب شباب الأهلي محمد جمعة (بيليه) بمستوى طيب، وكان أبرز لاعبي الفريق، فيما قدم الإمارات مستوى طيباً، خصوصاً في الشوط الأول، ويعتبر الحارس علي صقر من أفضل لاعبي الفريق بعد أن زاد عن مرماه ببسالة خصوصاً في محاولات إدوارد المتكررة لاختراق مرماه.

فوز مهم

مدرب شباب الأهلي مهدي علي أكد أن الفوز الذي حققه فريقه على الإمارات يعتبر مهماً ويساهم في رفع المعنويات مع انطلاقة منافسات دوري «أدنوك للمحترفين»، وقال: «المباراة جاءت صعبة وشهدت إهدار ركلة جزاء لفريقنا فيما قدم فريق الإمارات أداءً جيداً، ولكن بعد تسجيل ماجد حسن هدف شباب الأهلي تحسن الأداء وسنحت للفريق فرص عدة كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف».

وأضاف مدرب شباب الأهلي قائلاً: «سنقوم بتقييم أداء الفريق، سعياً لتعزيز الإيجابيات، والسعي إلى تدارك أية ملاحظات برزت خلال اللقاء، خصوصاً وأن اللقاء المقبل أمام عجمان الأربعاء يعتبر مهماً بعد المستوى الطيب الذي قدمه الفريق أمام النصر».

تنتابنا الحسرة

وعبر مدرب الإمارات طارق السكتيوي عن حزنه لخسارة فريقه أمام شباب الأهلي بهدف، وقال: «تنتابنا الحسرة لأننا نشعر بأنه سُرقت منا 3 نقاط، لأن الفريق لم يكن يستحق الخسارة بعد الأداء الجيد الذي قدمه على مدار الشوطين»، وأضاف السكتيوي: «أحيي الفريق على الشكل الذي ظهر به أمام شباب الأهلي الذي يضم لاعبين من أصحاب الخبرة الدولية، ومدرب كفء قاد الفريق بثلاثية البطولات الموسم الماضي».

وأكمل مدرب الإمارات: «الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة والرغبة القوية للخروج بنتيجة إيجابية يبشر بالخير في قادم المباريات، والمستوى سوف يتطور من مباراة إلى أخرى».

الطقس مؤثر

أما محمد أحمد (حمدون) مشرف فريق شباب الأهلي فقال: «الحمد لله على الفوز ونيل 3 نقاط مهمة، ونعذر اللاعبين بسبب ظروف الطقس الصعبة التي أثرت على أدائهم من دون شك، وبشكل عام نجحنا في تحقيق المطلوب بحصد النقاط الثلاث، وإن شاء الله سوف يتطور أداء الفريق من مباراة إلى أخرى، ومع اكتمال الصفوف سيكون أداء الفريق أفضل بالطبع».

غير مستحقة

وتمنى سعود عبد الرزاق لاعب الإمارات أن تكون نتيجة المباراة أفضل مما انتهت إليه، معتبراً أن الفريق لا يستحق الخسارة، بعد الجهد الكبير الذي بذله جميع اللاعبين، والتنظيم الجيد الذي ظهر عليه الفريق على مدار شوطي المباراة، وقال: «بشكل عام لا توجد فرص خطرة على مرمى الفريقين إلا بعض الجهود الفردية، وهذا وضع طبيعي لأننا لا نزال في بداية الموسم والجاهزية الفنية لم تكتمل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز