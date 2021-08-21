عجمان «صدمة البداية» في طريق النصر

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

وقع النصر في «مطب البداية» للمرة الثانية أمام عجمان بخسارته 0 - 3 في الجولة الأولى لدوري أدنوك، حيث خسر النصر من قبل أمام «البرتقالي» في انطلاقة موسم 2018 - 2019 بهدف دون رد، وهما الفوزان الوحيدان اللذان حققهما عجمان في الجولة الأولى في الدوري طوال تاريخ مشاركاته في عصر الاحتراف خلال 11 موسماً.

حيث التقى في البدايات 3 مرات أمام الظفرة خسر في اثنتين وتعادل مرة واحدة و3 مرات أمام بني ياس، تعادل في اثنتين وخسر مرة واحدة والتقى مرتين أمام الجزيرة خسر فيهما فيما واجه الوصل مرة واحدة خسرها في أول موسم لانطلاقة الاحتراف.

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها النصر بفارق 3 أهداف في الجولة الافتتاحية من بعد خسارته من الجزيرة بنفس النتيجة في موسم 2010 - 2011.

وقدم عجمان نفسه بشكل أكثر من جيد وفقاً للمستوى والنتيجة التي خرج بها من المباراة، لا سيما بعد التغيير الواضح الذي حدث في الفريق في ملف المحترفين الأجانب والجهاز الفني فالأهداف الثلاثة جاءت عبر التونسي فراس بالعربي «هدفين» الذي تم التعاقد معه هذا الموسم قادماً من الفجيرة والكولومبي يورليز الوافد الجديد للمنطقة، فيما قدم المدرب الصربي غوران نفسه بطريقة مميزة في أول مشواره مع «البرتقالي».

وعلى عكس الانطباع الذي تركه عجمان في هذه المباراة، وضع فريق النصر أكثر من علامة استفهام في ظهوره الأول هذا الموسم، الشيء الذي دفع الجهاز الفني إلى إلغاء الراحة القصيرة التي كانت مقررة صباح أمس ودعوة اللاعبين للحضور للنادي لإجراء حصة تدريبية وعقد اجتماع عاجل مع إدارة النادي للوقوف على أسباب الخسارة الكبيرة.

وعبر إيمليانو دياز المدرب المساعد لفريق النصر والذي عوض غياب «والده» رامون دياز والذي تواجد في المدرجات بسبب عقوبة الإيقاف بنهاية الموسم الماضي، عن استيائه من الأداء والنتيجة التي خرج بها فريقه، وقال: «خضنا واحدة من أسوأ مباريات الفريق ولم نكن في يومنا، لم نؤد بالشكل المطلوب ونعتذر للجمهور والإدارة».

وأكد ايميليانو أن فريقه لم يؤد بشكل جيد مما ساهم في النتيجة الكبيرة لصالح فريق عجمان، ووصف مستوى فريقه في المباراة بـ «السيئ» وقدم اعتذاره لجمهور النصر وإدارة النادي على المستوى والنتيجة وقال إن النصر لم يكن في يومه بأي حال.

بداية مُبشرة

في المقابل، عبر الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان والذي استهل تجربته الخامسة في ملاعب الإمارات بنجاح، بعد تجاربه السابقة مع اتحاد كلباء، بني ياس، خورفكان، الفجيرة، عن سعادته بالظهور المميز لفريقه، وقال: «راضٍ عن بداية فريقي في انطلاقة الموسم أمام منافس قوي كالنصر، وظهرنا بخطوط منظمة وكنا الأكثر خطورة في المرتدات، وسعيد بطاقة اللاعبين في الملعب وأعتقد أن النقاط الثلاث حصاد جهودهم في الملعب».

وأكد غوران أن فريقه قدم مباراة كبيرة استحق عليها الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أهمية الحصول على 3 نقاط من أول مباراة، وقال إن عجمان كان منظماً في المباراة في خطوط اللعب الثلاثة ووضح ذلك من خلال الشكل الهجومي في الشوطين، وتمنى الاستمرار على ذات المستوى.

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