الوحدة يفرض «الواقعية» على العروبة بـ «سلاح الرأسيات»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حافظ الوحدة على عاداته في المباريات الافتتاحية لدوري المحترفين في السنوات الأخيرة ببدء الموسم بنتائج كبيرة، وفرض الواقعية بالفوز على العروبة الوافد الجديد على دوري أدنوك للمحترفين مساء أول من أمس في الجولة الأولى برباعية نظيفة.

وخلال المواسم الستة الأخيرة تميز العنابي بتحقيق نتائج عريضة في المباراة الافتتاحية للدوري، باستثناء موسم 2019 - 2020 الملغى، إذ شهد الموسم الماضي فوز الوحدة على حتا بسداسية.

وفي موسم 2018 - 2019 بدأ الموسم بالفوز على اتحاد كلباء 6 - 2، وفي موسم 2017 - 2018 بالفوز على حتا 5 - 0، وبرباعية على دبا الفجيرة في موسم 2015 - 2016، وبخمسة أهداف نظيفة على اتحاد كلباء في موسم 2014 - 2015.

وجاء فوز العنابي على العروبة من دون صعوبة تذكر نظراً لفارق الإمكانيات والخبرات، ولكن اللافت للنظر خلال المباراة تفوق الوحدة بسلاح «الرأسيات» والكرات العرضية التي استغلها الثنائي الهجومي جواو بيدرو وعمر خريبين وسجلا ثلاثة أهداف من ضربات رأسية من داخل المنطقة عن طريق كرات عرضية من جهة اليمين وهو السلاح الذي يعزز من قوة أصحاب السعادة الهجومية في الموسم الجديد.

نجاح

ونجح الوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو في وضع بصمته الأولى مع الوحدة بتسجيله هدفين ليثبت أنه واحد من أبرز صفقات النادي، وأنه في طريقه للاستحواذ على قلوب الوحداوية وكجلاد جديد للفريق يعوض رحيل تيغالي في الموسم قبل الماضي.

وأبدى الهولندي هينك تين كات المدير الفني للوحدة سعادته بالفوز الذي حققه فريقه برباعية على حساب العروبة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «سعيد بهذا الانتصار وبالطريقة التي خضنا بها المباراة، ومن الجيد أن نبدأ الموسم بهذه النتيجة الكبيرة».

وأضاف: «الاستعداد للمباراة كان صعباً بسبب غموض المنافس لأننا لم نكن نملك معلومات كافية عن فريق العروبة، لذلك فالبداية جيدة للغاية، خصوصاً وأن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة».

وختم: «تحكمنا في المباراة، وشاهدنا أداء اللاعبين الجدد على الفريق، آمل أن نستمر بهذا المستوى في المباريات المقبلة».

من جهته عزا التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة خسارة فريقه برباعية أمام الوحدة في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين إلى فارق الإمكانيات بين الفريقين.

وقال: «لعبنا أمام فريق لديه إمكانيات عالية للغاية، وحاولنا مجاراتهم، ولكن الأمر كان صعباً للفوارق بين الفريقين».

وأضاف إن استقبال شباك العروبة لثلاثة أهداف في غضون النصف ساعة الأولى من المباراة أثر كثيراً على الفريق ومعنويات اللاعبين، مشيراً إلى أن فريقه حاول خلال المباراة، ولكن الأمر كان في غاية الصعوبة، خصوصاً وأن الوحدة يملك لاعبين على مستوى عالٍ أبرزهم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز