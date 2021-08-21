بلعربي: عجمان قادر على وضع بصمته

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم )

عبّر التونسي فراس بلعربي محترف عجمان وصاحب الهدفين في مرمى النصر عن فرحته الكبيرة بالنتيجة التي حققها، وأوضح بالعربي أن رغبته الكبيرة في اللعب لعجمان في وجود المدرب غوران، رفعت من حماسه في تقديم مستوى جيد الموسم الحالي في دوري أدنوك، مشيراً إلى أن الفوز جاء بجهد جميع زملائه.

وقال بلعربي إن عجمان قادر على وضع بصمته بقوة، مشيراً في ذلك لفكر المدرب غوران في التعامل مع إمكانيات اللاعبين الفنية، وأكد بالعربي أن المشوار طويل يتطلب التركيز بالطريقة المثالية ذاتها التي تعاملوا بها مع مباراة النصر، وأوضح أن عجمان خاض فترة إعداد تعتبر جيدة بكل المقاييس وانعكس ذلك في المستوى البدني والتكتيكي الذي نفذه اللاعبون.

ونجح نادي عجمان في التعاقد مع التونسي فراس بالعربي (24 عاماً)، لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب فراس، الموسم الماضي مع نادي الفجيرة، معاراً من النجم الساحلي، وقدم مستويات قوية، زادت من خبراته المكتسبة من خوض تجارب احترافية سابقة مع مستقبل المرسى والبنزرتي التونسيين، قبل الانتقال إلى النجم الساحلي عام 2018.

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