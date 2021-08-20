برنارد يخطف الفوز للشارقة بهدف قاتل

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

خطف البرازيلي برنارد فوزاً غالياً لفريقه الشارقة على ضيفه اتحاد كلباء في ختام الجولة الأولى لدوري أدنوك في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة، وجاء الهدف الغالي في الدقيقة 92 بعد مباراة متوسطة المستوى وذات الفرص المتكافئة حيث استمر فيها التعادل طوال الوقت الأصلي قبل أن يُكسر برنارد صمود دفاع اتحاد كلباء بهدف قاتل من مجهود فردي استثمر فيه خطأ المدافع عبد السلام محمد في منتصف الملعب ليخطف منه الكرة ويتقدم بها في مواجهة الحارس جمال عبد الله فسدد على يمينه داخل المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة اثارة كبيرة، لا سيما بعد مطالبة لاعبي اتحاد كلباء بركلة جزاء نتيجة اصطدام الكرة بجسم المدافع عبد الله غانم، ولكن الحكم الدولي عمار الجنيبي أمر باستمرار اللعب بعد التشاور مع "الفار"، وأعقب ذلك الهجمة المرتدة التي نتج عنها هدف الفوز، وكاد الشارقة أن يعززه بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة للوقت البديل ولكن الكرة أخطأت المرمى لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدف دون رد ويضع الشارقة أول 3 نقاط في رصيده.

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