الجزيرة يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

استهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقب الدوري بفوز مستحق على الظفرة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة بإستاد محمد بن زايد ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

افتتح عبد الله رمضان التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة من الجنوب إفريقي سيريرو داخل المنطقة قابلها مباشرة بيسراه في شباك حارس الظفرة عبد الله سلطان.

وفرض الجزيرة أفضليته على مجريات المباراة بالكامل في ظل لجوء الضيوف إلى الاعتماد على التأمين الدفاعي لمواجهة هجوم الجزيرة الذي أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل في الشوط الأول.

واقتصرت هجمات الظفرة التي جاءت على استحياء عن طريق محمد إسماعيل الجنيبي أبرز لاعبي "الفارس" في المباراة، إلا أنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى علي خصيف، إذ وضح تأثر الفريق بعدم وجود سوى أجنبي واحد في صفوفه وهو السنغالي ماكيتي ديوب الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.

وأهدر علي مبخوت فرصة الهدف الثاني للجزيرة في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، ثم أنقذ عبد الله سلطان مرماه من قذيفة صاروخية من محمد العطاس.

وواصل الجزيرة تفوقه في الشوط الثاني إلى أن نجح البرازيلي جواو فيكتور الوافد الجديد في وضع بصمته الأولى وتسجيل أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 70 من تمريرة سحرية من علي مبخوت وضعها فيكتور على يسار حارس الظفرة.

وأشهر حكم المباراة محمد عبد الله البطاقة الحمراء في وجه البديل البرازيلي المقيم برونو دي أوليفييرا لاعب الجزيرة لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 78، ليسجل حالة الطرد الأولى في دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2021-2022.

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