العين يقسو على خورفكان بثلاثية

المصدر: خورفكان-علي الظاهري

افتتح فريق العين مشواره في الموسم الكروي الجديد، بتحقيق الفوز على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري "أدنوك للمحترفين، ليحصد "الزعيم" أول ثلاث نقاط عن جدارة بعد الثلاثية القاسية على أصحاب الأرض.

وافتتح العين التسجيل في الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب التوغولي لابا كودغو في الدقيقة 37 بعد استلامه تمريرة مثالية من زميله بندر الأحبابي، بينما نجح إسماعيل الحمادي في إحراز هدف التعادل بمجهود فردي في الدقيقة 48 بعد توغله داخل المنطقة، ليعود "الزعيم" إلى الواجهة من جديد ويحرز هدف التفوق عن طريق كودغو الذي نفذ ركلة الجزاء في الدقيقة 74 بعد عودة حكم المباراة سلطان محمد إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار" للتحقق وجود حالة داخل منطقة الجزاء.

وعزز "الزعيم" تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 88 برأسية المدافع الايفواري كوامي مستفيداً من كرة ركنية ليحسم الوافد الجديد لصفوف العين المباراة بعد هدفه ضد فريقه السابق خورفكان.

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