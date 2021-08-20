السعادة لـ «الفرسان» و«العنابي» في انطلاقة «أدنوك للمحترفين»

المصدر: متابعة: العوضي النمر، ياسر قاسم، محمد صادق

فاز شباب الأهلي على الإمارات، بهدف دون مقابل، والوحدة على العروبة 4 - 0، وحصدا السعادة في انطلاقة مباريات دوري «أدنوك للمحترفين»، فيما خسر النصر ضربة البداية أمام عجمان بنتيجة ٠ - ٣.

جاء هدف «فرسان دبي» في شباك «الصقور» بقذيفة قوية من ماجد حسن في الدقيقة 62 من المباراة التي أقيمت أمس بملعب نادي الإمارات في انطلاقة الجولة الأولى للدوري، ليحصد «فرسان دبي» 3 نقاط غالية، ويفقد «الصقور» فرصة تحقيق نتيجة إيجابية بملعبه.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وشهد الشوط الأول عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لـ«الصقور»، وإصراره على قراره بعد مشاهدة الحالة.

وفي الدقيقة 30 يسجل أحمد محمود هدفاً للإمارات، ويتم استدعاء الحكم عادل النقبي من قبل حكم الفيديو «VAR» لوجود مخالفة قبل تسجيل الهدف من مدافع الإمارات بافل ضد محمد جمعة داخل المنطقة، ليلغي الحكم الهدف ويحتسب ركلة جزاء لـ«فرسان دبي»، ويسددها كارلوس إدواردو في العارضة مهدراً هدفاً مؤكداً لفريقه.

وفي الشوط الثاني ينجح شباب الأهلي في فك شفرة دفاع الإمارات في الدقيقة 62 بتسديدة ماجد حسن القوية من خارج المنطقة تسكن شباك الحارس علي صقر.

مفاجأة

وحقق عجمان مفاجأة كبيرة في بداية مشواره في الدوري بفوزه العريض على ضيفه النصر بنتيجة 3 - 0 باستاد راشد بن سعيد وتألق البرازيلي لياندرو الذي صنع الأهداف الثلاثة.

وتقدم «البرتقالي» بهدف المهاجم الكولومبي الجديد مينا يورليز بعد دقيقتين من بداية المباراة، وتهيأت فرصة ثانية لعجمان بعد مرور 10 دقائق للمهاجم الغامبي تراولي نجح الحارس شامبيه في التصدي لها، ولكنه أصيب بعدها ليخرج من الملعب ويحل مكانه الحارس عبد الله التميمي.

وفي الشوط الثاني واصل عجمان هجماته وعاد البرازيلي لياندرو ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 53 للتونسي فراس بالعربي بتمريرة ذهبية داخل المنطقة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وحاول النصر تقليص الفارق من فرصة سجل منها ريان منديز في الدقيقة 58 ولكن الحكم عمر آل علي أشار لحالة تسلل بعد العودة لتقنية «VAR».

فوز سهل

وضرب الوحدة بقوة في مستهل مشواره بالدوري محققاً فوزاً سهلاً على مضيفه العروبة برباعية نظيفة ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، سجل الأهداف جواو بيدرو، هدفين، (ق12 و39)، وعمر خريبين، هدفين، (ق 25 و59 من ركلة جزاء)، ووضع المهاجم البرازيلي بيدرو بصمته الأولى مع «العنابي»، مؤكداً أنه صفقة رابحة.

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