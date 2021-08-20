غوران: 3 نقاط مهمة في بداية المشوار

المصدر: البيان

عبر الصربي غوران، المدير الفني لفريق عجمان، عن سعادته الكبيرة بالنتيجة والفوز الذي حققه فريقه على النصر، وقال إنه راضٍ على بداية المشوار في دوري أدنوك، لا سيما والمباراة كانت أمام منافس كبير هو "النصر".

وأضاف غوران أن فريقه قدم مباراة كبيرة استحق عليها الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أهمية الحصول على 3 نقاط من أول مباراة.

وأشار إلى أن عجمان كان منظماً في المباراة في خطوط اللعب الثلاثة، ووضح ذلك من خلال الشكل الهجومي في الشوطين، وتمنى الاستمرار على ذات المستوى.

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