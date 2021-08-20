أبوالشوارب: يا جماهير «العميد».. ترفعوا عن الأخبار المغرضة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن «العميد» يستهل الموسم الكروي الجديد بطموحات كبيرة يأمل أن تتحقق خاصة في ظل وجود الاستقرار في الجانبين الفني والإداري إضافة إلى الانتهاء من حسم جميع تعاقدات الفريق للموسم الجديد، مطالباً الجماهير بالترفّع عن الاستماع لأي أخبار مغرضة هدفها التأثير على تركيز «العميد» في الفترة المقبلة.

وأضاف في بيان نشره النادي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: طموحاتنا كبيرة تليق باسم ومكانة نادي النصر الكبير مهد كرة القدم وعميد الأندية في دولتنا الحبيبة الذي ولِدَ كبيراً وسيبقى كبيراً، وخلال الفترة الماضية خاض «العميد» معسكراً إعدادياً خارجياً وتم الاعتماد على مبدأ الاستقرار في الجهاز الفني والإداري وفي قائمة اللاعبين الأجانب بناء على ما قدمه الفريق في الموسم الماضي من نتائج طيبة لولا الظروف الخارجة عن إرادة الجميع.

عناصر مميزة

وتابع: «العميد النصراوي» استعد للموسم المقبل، ونجح بفضل الله في تدعيم الفريق بالعناصر المميزة والجيدة من اللاعبين الذين سيشكلون إضافة قوية لتشكيلة العميد، وتم إغلاق القائمة ولا توجد أية رغبة في إبرام أي تعاقد أو الاستغناء عن أي لاعب في الفترة الحالية على الإطلاق.

آمال

ومضى في حديثه قائلاً: آمالنا في نادي النصر كبيرة وفي جمهورنا الوفي أكبر، لأن عشاق العميد ومُحبيه في كل مكان جمهور يضرب فيهم المثل في الإخلاص والعطاء بلا مقابل دون انتظار شيء من أحد إلا مؤازرة العميد ورفعة مكانته بين الأندية.

ووجه أبوالشوارب رسالة للجماهير بعدم الالتفات للشائعات قائلاً: رسالتي إلى جمهور العميد النصراوي أن يترفعوا عن متابعة الأخبار المغرضة، فكل ما يحدث هو محاولة للتشويش على الانطلاقة الجيدة للفريق في الموسم القادم، وأن يتابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي الرسمية التابعة للنادي، وأن يتأكدوا تماماً أن في نادي النصر رجالاً يعملون ليل نهار من أجل إسعادهم وتحقيق أمانيهم.

استعدادات

وكان نادي النصر قد خاض معسكره الإعدادي في أسبانيا استعداداً للموسم الكروي وخاض 5 مباريات في فترة الإعداد، كما تعاقد مع 7 أسماء وهم عبدالله حليحل الذي تم استكمال إجراءات قيده رسمياً في فئة المقيمين، إضافة إلى اللاعب العراقي محمد مصطفى من نادي الفجيرة والذي تم قيده أيضاً في خانة المقيمين، وضم كلاً من عمر جمعة ربيع، وعبد الله ناصر، والحارسين عبد الله التميمي وعادل أبو بكر، وعبد الله أنور من نادي الوحدة.

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