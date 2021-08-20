بني ياس والوصل.. طموحات وثقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تختتم مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف بني ياس، نظيره الوصل باستاد الشامخة بأبوظبي.

حيث يسعى السماوي وصيف الدوري في الموسم الماضي إلى التأكيد على طموحاته ومواصلة المستويات الجيدة التي قدمها رغم رحيل اثنين من أبرز عناصره وهما جواو بيدرو وسلطان الشامسي، إلا أن مدربه يعول على رغبة الفريق واللاعبين في إكمال ما بدأه في الموسم الماضي.

وخاض بني ياس معسكراً في مدينة الفجيرة ولعب عدداً من المباريات الودية أمام الشارقة واتحاد كلباء والجزيرة والظفرة، فيما كان بني ياس الاستثناء الوحيد خلال الميركاتو بعدم إبرام أي صفقة جديدة، وعدم التعاقد مع مهاجم أجنبي رابع لتعويض رحيل بيدرو.

ويغيب قائد الفريق فواز عوانة عن المباراة بداعي الإيقاف، فيما سيغيب البرازيلي المقيم جواو فيكتور الظهير الأيسر بسبب الإصابة.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن فريقه متحمس لمواصلة المستوى المتميز الذي ظهر عليه الموسم الماضي، وتحقيق طموحات وتطلعات النادي بالمنافسة على الألقاب مثلما حدث في الموسم الأخير.

وأكد صعوبة مواجهة الوصل إلا أنه واثق في قدرات لاعبيه على تقديم أداء قوي يمكنه من تحقيق نتائج إيجابية.

العقدة

ويسعى فريق الوصل في مباراة اليوم أمام مضيفه بني ياس ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك، إلى تحقيق نتيجة إيجابية يلغي معها فكرة العقدة في لقاءاته مع بني ياس، والتي غالباً ما تأتي مع انطلاقة الموسم، كما حصل في الموسم الماضي عندما تجرع الإمبراطور مرارة الهزيمة بالأربعة.

وافتتح البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، سلسلة تصريحاته في الموسم الجديد 2021-2022، بإطلاق وعد لعموم الوصلاوية، بالقتال مع الإمبراطور حتى آخر دقيقة من زمن مباريات الفهود في دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن فريقه جاهز لمباراة اليوم.

ورغم أن هيلمان وعد عموم الوصلاوية بما أسماه بالقتال حتى الدقيقة الأخيرة من زمن مباريات الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، والسعي بقوة إلى تقديم مستويات مقترنة بنتائج إيجابية، وتغيير الصورة التي ظهر عليها فريقه في الموسم الماضي، إلا أنه رفض إعطاء وعد بتحقيق لقب مع الوصل في الموسم الجديد، مشدداً على أن الوصل يستهدف ويستحق أن يكون في القمة دائماً.

وأبدى هيلمان قناعته بمستوى إعداد الوصل للموسم الجديد، منوهاً بأن فريقه جاهز لمواجهة بني ياس، لتحقيق نتيجة إيجابية، واصفاً المنافس بأنه قوي ومنظم ولديه مدرب كفء ولاعبين أكفاء.

تغيير الصورة

وشدد هيلمان على أن الوصل عازم على تغيير التاريخ والصورة مع بني ياس، مذكراً بأن فريقه خسر وفاز في مباراتيه مع بني ياس في دوري الموسم الماضي.

ولفت إلى أنه راض عن مجمل تعاقدات الوصل مع المحليين والأجانب، منوهاً بأنه يعمل على بناء فريق قوي من اللاعبين الموجودين حالياً، مبدياً ارتياحه لمستوى التأقلم في فريق الوصل.

ولم يفصح هيلمان عن جواب صريح بشأن مدى جاهزية ليما وعلي سالمين، مكتفياً بالقول: الإجابة ستكون في المباراة مع بني ياس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز