الجزيرة والظفرة.. فوارق كبيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يستهل الجزيرة حملة الدفاع على لقب الدوري بمواجهة الظفرة في السابعة والربع مساء اليوم باستاد محمد بن زايد، إذ يسعى الجزيرة المتوج بنصيب الأسد من جوائز رابطة المحترفين لبداية قوية تؤكد طموحاته بالمنافسة على اللقب، فيما يأمل الظفرة تقديم عرض مميز أمام حامل اللقب يعبر عن أهداف الفارس.

واستعد الجزيرة للدوري بمعسكر في الإمارات خاض من خلاله 3 مباريات ودية، وصفقات محدود للغاية بالتعاقد مع البرازيلي جواو فيكتور والمقيم المالي كوليبالي، فيما استعد الظفرة بخوض 4 مباريات الودية في معسكر داخلي، ويدخل الموسم بالسنغالي ماكيتي ديوب كأجنبي وحيد في صفوفه انتظاراً لإبرام تعاقدات جديدة قبل غلق الميركاتو.

ويفتقد الجزيرة في الجولة الأولى لجهود خلفان مبارك للإيقاف من الموسم الماضي، بينما يفتقد الظفرة لمهاجمه ديوب وخالد السناني وسلطان الغافري لعدم الجاهزية وبيدرو بافلوف للإصابة.

وقال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: «نبدأ الدوري بصفر نقاط مثل جميع الأندية ولذلك علينا التركيز على أنفسنا وليس المنافسين، وما حدث في الموسم الماضي يؤكد أننا سنواجه خصماً قوياً، ورغم أننا لا نعرف الكثير عن فريق الظفرة الحالي ولكني أعرف أسلوب لعبه».

وأكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة أن فريقه مطالب بالحذر أمام الجزيرة، مشيراً إلى أن المنافس كتاب مفتوح بنجومه ومكامن خطورته ونقاط ضعفه.

وقال إن فريقه سيعمل للخروج بنتيجة إيجابية على الرغم من الأداء بأجنبي واحد وعلى الرغم أيضاً من رحيل عدد من العناصر الأساسية بالفريق مثل مسعود سليمان وإبراهيم سعيد وزايد الحمادي.

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