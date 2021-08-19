عجمان تنفذ الإجراءات الاحترازية بدقة في استاد راشد بن سعيد

المصدر: عجمان- ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

نفذت إدارة نادي عجمان، إجراءات دقيقة وسهلة في نفس الوقت لدخول الجمهور في مباراة عجمان والنصر بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك، تم خلالها التدقيق في البروتوكول الخاص بدخول الجمهور وفقاً للاحترازات الصحية المعمول بها، وأسهم وصول أعداد الجماهير التي حضرت للمباراة مبكراً في تحقيق النجاح بدرجة كبيرة لعملية الدخول، حيث بدأ التدقيق من البوابات الخارجية مروراً بالبوابات الداخلية.

وأثنى ناصر الظفري عضو مجلس إدارة نادي عجمان والمدير التنفيذي للنادي، على البروتوكول الذي تم العمل به في دوري أدنوك، مشيراً إلى حرص إدارة ناديه على تنفيذه بكل دقة، مواكبة للتميز الذي تتعامل به دولة الإمارات في كل ما يخص الاحترازات الصحية، وقال إن عودة الجمهور للمدرجات اعتباراً من انطلاقة دوري أدنوك، أثبت نجاحها من أول المباريات بفضل الثقافة العالية المتوفرة في الدولة في التعامل مع الاحترازات، وحرص كل المؤسسات على تنفيذ ما هو مطلوب بكل دقة.

نادي #عجمان يطبق الإجراءات الاحترازية

حرصت إدارة نادي عجمان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة في استاد راشد بن سعيد.

وقامت بتسهيل دخول الجمهور لمتابعة مباراة #عجمان و #النصر في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.#دوري_أدنوك #البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/TguNXwO2Ff — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 19, 2021

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