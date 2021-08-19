عجمان يحقق "النصر" بالثلاثة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

حقق عجمان مفاجأة كبيرة في بداية مشواره في دوري أدنوك بفوزه العريض على ضيفه النصر بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان وتألق فيها البرازيلي لياندرو الذي صنع الأهداف الثلاثة، بسط عجمان سيطرته على النتيجة مبكراً بتقدمه بهدف السبق عن طريق المهاجم الكولمبي الجديد مينا يورليز الذي تلقى تمريرة متقنة من البرازيلي لياندرو بعد مرور دقيقتين فقط، فسدد كرة خادعة فوق الحارس أحمد شامبيه، وانعكس الهدف المبكر ايجاباً على عجمان في كسب مزيد من الثقة، وقابله ارتباك في فريق النصر وتهيأت فرصة ثانية لعجمان بعد مرور 10 دقائق للمهاجم الغامبي بوبكر تراولي نجح الحارس شامبيه في التصدي لها ولكنه أصيب بعدها ليخرج من الملعب ويحل مكانه الحارس عبد الله التميمي، وحاول النصر تعديل النتيجة من بعض الفرص التي تصدى لها الحارس علي الحوسني لينتهي الشوط الأول بتقدم "البرتقالي" بهدف.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه بعدما واصل عجمان هجماته بذات الطريقة التي صنع بها هدفه الأول، حيث عاد البرازيلي لياندرو ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 53 للتونسي فراس بالعربي بتمريرة ذهبية داخل الصندوق وكرر الثنائي لينادرو وبالعربي نفس السيناريو في الدقيقة 55 ليضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وحاول النصر بعد التأخر بالهدف الثالث تقليص الفارق من فرصة سجل منها ريان منديز في الدقيقة 58 ولكن الحكم عمر آل علي أشار لحالة تسلل بعد العودة لتقنية "الفار"، وواصل عجمان سيطرته بعد ذلك وأهدر فرصتين على الأقل في وضع انفراد بالحارس التميمي لتنتهي المباراة بفوز عجمان بثلاثية دون رد.

هذا الفوز هو الثامن لفريق عجمان على النصر في تاريخ مواجهتهما في عصر الاحتراف وهو نفس عدد انتصارات النصر فيما تعادلا 5 مرات، وهي المرة الثانية لعجمان يحقق فيها الفوز في الجولة الأولى في عصر الاحتراف وكان فوزه الأول على النصر أيضاً في انطلاقة الدوري قبل موسمين.

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