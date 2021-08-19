شباب الأهلي يحصد 3 نقاط غالية في بداية الموسم من الإمارات

المصدر: دبي- العوضي النمر تصوير إبراهيم صادق

حصد شباب الأهلي 3 نقاط غالية من منافسه الإمارات، بفوزه بهدف دون مقابل سجله ماجد حسن بقذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62 من زمن المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الإمارات في انطلاقة الجولة الأولى لدوري "أدنوك" للمحترفين، وجاءت متوسطة المستوي نتيجة عدم الجاهزية الكاملة للفريقين، ويحصد الفرسان بذلك 3 نقاط غالية ويفقد الامارات فرصة تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه.

وشهد أداء شباب الأهلي بطيء في الأداء رغم السيطرة الميدانية، وعدم تمركز صحيح خاصة من لاعبي الدفاع، مما ساعد الإمارات على التنظيم الجيد والتمركز الصحيح وتقدم أداء أفضل من منافسه، وكانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة للإمارات نتيجة الالتحام القوي من حمدان الكمالي حيث تم استدعاء حكم المباراة عادل النقبي لمشاهدة الحالة ولكنه اصر علي عدم الاحتساب.

وعند الدقيقة 30 شهد الشوط أحداث ساخنة بداية من تسجيل أحمد محمود هداف للإمارات، ويتم استدعاء الحكم عادل النقبي من قبل حكم الفيديو " vir" حيث توجد مخالفة قبل تسجيل الهدف من مدافع الإمارات بافل ضد محمد جمعة داخل منطقة الجزاء، ويقوم الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح شباب الأهلي ويتم إلغاء هدف فريق الإمارات، ويتصدى اللاعب كارلوس إدواردو لركلة الجزاء ولكنه يخفق في تسجيل ركلة الجزاء لشباب الأهلي حيث ارتطمت تسديدته بالعارضة مهدرًا هدفاً مؤكداً لفريقه.

وشهدت الدقيقة 62 فك شفرة دفاع الإمارات من خلال تسديدة قوية من خارج المنطقة من اللاعب ماجد حسن تسكن شباك الحارس علي صقر، وتشهد المباراة عدة تغيرات بين لاعبي الفريقين بهدف منحهم فرصة اللعب والاحتكاك والدخول في أجواء المباريات، ويهدر إدوارد عدة فرص قبل انتهاء المباراة ينجح الحارس علي صقر في التصدي لها ببسالة.

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