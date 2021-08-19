الوحدة يضرب العروبة الوافد الجديد للمحترفين برباعية بيدرو وخريبين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ضرب الوحدة بقوة في مستهل مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بعدما حقق فوزاً سهلاً برباعية نظيفة على حساب مضيفه العروبة الذي يلعب في المحترفين لأول مرة في تاريخه في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس على ملعب الفجيرة ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

افتتح البرازيلي جواو بيدرو التسجيل في الدقيقة 12 محرزاً أول أهدافه الرسمية مع الوحدة، وأضاف السوري عمر خريبين الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وعاد بيدرو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39، واختتم خريبين الرباعية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

ولم يجد الوحدة صعوبة في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، إذ جاءت ثلاثة أهداف بسيناريو واحد من كرات رأسية عن طريق عرضيات من جهة اليمين عبر الظهير محمد برغش الذي صنع هدفين من الثلاثة، ليضع الوحدة أول ثلاث نقاط في جعبته في الدوري.

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