"الآسيوي" يبرز مشاركة منتخب الإمارات للشاطئية في مونديال روسيا

المصدر: وام

خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساحة كبيرة على موقعه الرسمي للحديث عن مشاركة منتخب الإمارات للكرة الشاطئية في كأس العالم حاليا بروسيا، وذلك ضمن التقرير الذي نشره على صفحته الرئيسية عن المنتخبات الثلاث التي تمثل القارة في المونديال.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن منتخب الشاطئية في الإمارات معتاد على التواجد في كأس العالم، حيث ان تلك المشاركة هي السابعة له في البطولة بعد التواجد من قبل في أعوام 2007، و2008، و2009، و2013، و2017، و2019.

وأكد التقرير أن المنتخب وهو يحوض حاليا مشاركته السابعة يسعى هذه المرة إلى تجاوز دور المجموعات والتأهل منه على الأدوار الإقصائية، وأنه يملك القدرات لتحقيق ذلك في مجموعته الثانية التي تضم تاهيتي وموزمبيق واسبانيا،.

وركز التقرير على محمد بشير المازمي مدرب الفريق الذي يملك تصميما كبيرا على ترك بصمة بالبطولة، وأن جدول المباريات وتدريجها في البطولة يخدم المنتخب لأن أول لقاء في دوري المجموعات مع تاهيتي، والثاني مع موزمبيق، والثالث مع اسبانيا، وبالتالي فإنه متدرج بما يؤهل الفريق لتصاعد مستواه بشكل جيد، وتحقيق نتائج جيدة.

ويقول التقرير" سبق لمنتخب لإمارات رغم الخروج من دور المجموعات خلال المشاركات السابقة، أن حقق نتائج مميزة، من ضمنها الفوز على بطلة العالم السابق روسيا 4-1 في نسخة عام 2019، ويبرز في صفوف الفريق الأخوين وليد وأحمد بشير، وقد تغلب قبل البطولة على عمان وأوكرانيا في البطولة الدولية".





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