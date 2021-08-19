3 مــباريات تـدشن «أدنوك للمحترفين» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم النسخة 13 لدوري المحترفين في احتفالية خاصة بعودة الجماهير إلى مدرجات ملاعبنا بنسبة 60 %، بعد غياب طويل بسبب جائحة «كورونا».

ويشهد الدوري بمسماه الجديد «أدنوك للمحترفين» إقامة 3 مباريات، ويلعب الإمارات مع شباب الأهلي، والعروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، ويبدأ الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه أمام الظفرة غداً، ويلعب في اليوم نفسه خورفكان مع العين، والشارقة مع كلباء، وبني ياس مع الوصل.

واتخذت رابطة المحترفين العديد من التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية، وتواصل الرابطة الاعتماد على بيع الأندية لتذاكر المباريات إلكترونياً.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، الأسرة الرياضية بمناسبة انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، وقال: الانطلاقة تأتي في وقت مهم وحيوي يرتبط ببرنامج المنتخب ومشاركته في التصفيات الحاسمة إلى مونديال 2022، مؤكداً أن اتحاد الكرة والرابطة يعملان بتناغم من أجل إنجاح الموسم، وأشاد بعمل الرابطة وتحضيراتها ومبادراتها، متمنياً أن يكون الموسم الجديد «فأل خير» على الكرة الإماراتية.

مشيراً إلى أن قرار السماح بحضور جمهور بنسبة 60 % من سعة كل ملعب سيجعل المسابقات أكثر إثارة، وسيعيد الروح للمدرجات في الملاعب، لأن الكرة تتميز بمشجعيها، مجدداً ثقته بالجماهير الإماراتية ووعيهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقال: رفع نسبة الحضور الجماهيري جاء نتيجة الإنجاز الكبير الذي حققته القيادة الرشيدة في التصدي لـ «كورونا»، مشيداً في الوقت ذاته بعمل الجهات المختصة وخط الدفاع الأول، وبكل العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن سلامة الرياضيين والمجتمع أولوية لدى اتحاد الكرة.

جاهزية

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن قضاة الملاعب باتوا جاهزين للموسم الجديد بعد أن استعدوا أفضل استعداد، من خلال المعسكر الخارجي والتدريبات الداخلية، فضلاً عن نجاحهم في جميع الاختبارات المطلوبة، ونحن على ثقة من أن الصافرة الإماراتية ستكون مميزة في الموسم الجديد بناءً على نوع التحضيرات التي تم إنجازها.

وتمنى رئيس الاتحاد النجاح لفرق الأندية التي استعدت بصورة مناسبة من أجل المنافسة على الألقاب، متمنياً للاعبين الجدد الذين انضموا إلى الأندية التوفيق، داعياً إلى الاستفادة من اللاعبين الواعدين. وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر لكل العناصر والمؤسسات المساندة، وعلى رأسها الشرطة والفرق الطبية ووسائل الإعلام والشركاء، مثمناً الدور الحيوي لهذه الجهات في إنجاح جميع المسابقات الكروية.

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