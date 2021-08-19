شراكة استراتيجية بين الأولمبياد الخاص في الإمارات والكويت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبرم الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع الأولمبياد الخاص الكويتي بهدف التعاون المشترك لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر الثقافة الرياضية بين أصحاب الهمم، للمشاركة في مختلف الرياضات الصيفية والشتوية والموحدة.

بالإضافة إلى دعم ترسيخ المعرفة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية، وتطوير مختلف البرامج الموازية للبرنامج الرياضي (برنامج الصحة الشاملة وبرنامج القيادة). وقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي كل من طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي.

ورحاب بورسلي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد عام مجلس دبي الرياضي وذياب الرشيدي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي، وأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي محمد التاجر بطل الإمارات في الفروسية، ومريم ذياب المتحدثة الرسمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال طلال الهاشمي: هدفنا توفير وتبادل الخبرات مع الأشقاء بالكويت مما يثري مختلف المبادرات، وتساهم المعسكرات التدريبية، في رفع جاهزية أبطالنا للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية (كازان 2022) وسنوفر كل ما يلزم لتدريبات الفريق الكويتي خلال معسكراته بالإمارات بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين كمجلس دبي الرياضي، اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، سكي دبي.

ورحب ناصر أمان آل رحمة بالتعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الكويتي ترجمة لدعم القيادة الرشيدة في الإمارات والكويت لهذه الفئة المهمة في مجتمعاتنا.

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