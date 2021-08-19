اتحاد الكرة يُطلق حملة «لا للمنشطات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق اتحاد الكرة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، حملة «لا للمنشطات»، بهدف توعية الرياضيين بشكل عام، وممارسي كرة القدم بشكل خاص، بأضرار المنشطات والآثار المترتبة على استخدامها. وتتضمن الحملة سلسلة من المحاضرات والندوات والمبادرات التي تستهدف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب نشر مجموعة من البوسترات ومقاطع الفيديو بمشاركة نجوم الكرة الإماراتية تحمل رسائل مختلفة حول مخاطر المنشطات. وتأتي هذه الحملة لزيادة المعرفة الطبية حول خطورة المنشطات.

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