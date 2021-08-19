57 تجربة تجهّز أنديتنا لدوري «أدنوك للمحترفين» 2021-2022

المصدر: إعداد - علي الظاهري

خاضت الفرق المشاركة في دوري «أدنوك للمحترفين» 57 تجربة ضمن معسكرات داخلية وخارجية، حيث فضلت 10 أندية إقامة تحضيراتها في الدولة.

بينما اختارت 4 أندية إقامة معسكراتها في أوروبا، وهي أندية النصر والعين والوحدة، التي حطت رحالها في إسبانيا، إلى جانب عجمان الذي توجه إلى صربيا في فترة الإعداد.

واكتفت بعض الأندية بإقامة مباراتين قبل انطلاقة الموسم الكروي، بينما كثفت أندية أخرى استعداداتها بلعب ما يزيد على 6 مباريات، خاصة في ظل انطلاق بطولة الدوري مبكراً هذا الموسم، وذلك سعياً للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية على الجانبين البدني والفني.

تجارب محلية

وتتصدر التجارب المحلية المشهد بعد أن خاضت أندية دورينا 37 مباراة مع فرق من الدولة، بينما بلغ عدد التجارب الأوروبية 13 مباراة، فيما شهدت الفترة الماضية من التحضيرات إقامة 7 لقاءات مع أندية خليجية من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين.

ولم يختلف الوضع كثيراً عن العام الماضي الذي فضلت فيه أندية دورينا إقامة معسكرات محلية في عدد من مدن وإمارات الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر في معظم دول العالم، حيث فضلت الأندية الأربعة أن يكون الإعداد خارجياً بسبب إمكانية السفر في ظل رفع القيود عن العديد من دول العالم، وتحديداً في أوروبا، الوجهة المفضلة لأندية دورينا.

وتميز الموسم الماضي بالقوة والإثارة منذ انطلاقة الدوري وحتى الرمق الأخير من المسابقة رغم ظروف الجائحة، والاكتفاء بإقامة معسكرات داخلية، مما يعكس نجاح الإعداد المحلي لمعظم الأندية، إلى جانب أسباب فنية أخرى قادت إلى الاستمتاع بموسم استثنائي، سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو صراع الأندية من أجل البقاء.

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