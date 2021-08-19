عجمان والنصر.. طموحات متشابهة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم ، دبي - علي الظاهري

يستهل فريقا عجمان والنصر مشوارهما في دوري «أدنوك للمحترفين» بمواجهة قوية، تجمعهما باستاد راشد بن سعيد في التاسعة والنصف من مساء اليوم، وتتشابه طموحات الفريقين، لتحقيق بداية مبشرة في الدوري ويدخل عجمان المباراة طامحاً لوضع بصمته مبكراً في الدوري، لا سيما بعد تجديد صفوفه بشكل كبير، خصوصاً في ملف المحترفين الأجانب بإضافة 3 لاعبين جدد لتشكيلته بجانب جهاز فني جديد، بقيادة الصربي غوران.

ويسعى «العميد» إلى الفوزوإعادة سيناريو بداية الموسم الماضي، الذي حقق فيه النصر أفضل انطلاقة في عصر الاحتراف، وأنهى الفريق استعداداته بصورة جيدة بعد خوض تجارب عدة في معسكره الخارجي بإسبانيا، إلى جانب الاستقرار الفني والإبقاء على الرباعي الأجنبي وتعزيز صفوفه بـ 7 صفقات جديدة.

وأكد الصربي غوران، المدير الفني لـ«البرتقالي» أن فريقه خاض فترة إعداد جيدة، لعب فيها 5 مباريات تجريبية، وقلل غوران من تأثيرات الطقس والرطوبة. وأوضح أن فريقه يتطلع لتقديم أفضل مستوى وحصد أكبر عدد من النقاط، وأن تكون البداية جيدة. وأكد الأرجنتيني دياز مدرب النصر، أن «العميد» جاهز لضربة البداية، وقال: غياب لقب الدوري منذ سنوات طويلة عن قلعة «العميد»، يضعهم تحت مسؤولية لاستعادة اللقب الغائب.

وعن تعويض رحيل محمود خميس قال: لدينا مجموعة من العناصر الجيدة في خط الدفاع.

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