العروبة والوحدة.. المهمة الأولى

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - علي الظاهري

يدشن فريق العروبة اليوم مشواره الأول في عصر الاحتراف عندما يلتقي في الساعة 7:15 مساءً ضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدوري «أدنوك للمحترفين» على استاد الفجيرة، يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق نتيجة إيجابية على مسرح الكبار في أول ظهور رسمي، خصوصاً بعد أن عزز صفوفه بنحو 10 صفقات جديدة، ويدخل الوحدة الموسم الجديد بطموحات كبيرة، متسلحاً بالصفقات الجديدة بعد ضم الهداف بيدرو وخوسيه أنخيل، ومحمود خميس، إضافة إلى السوري عمر خريبين.

وأنهى الوحدة تحضيراته بعد فترة إعداد جيدة بمعسكر إسبانيا تضمن 3 مباريات ودية، كما لعب في أبوظبي 3 مباريات ودية.

وأكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة جاهزية فريقه لأول مباراة رسمية في الموسم وضرورة تقديم مباراة قوية والانتصار في بداية الدوري. وأضاف: الوحدة جاهز بشكل عام للموسم، وبالطبع الدوري صعب، والوحدة سيكون أحد 5 فرق ستتنافس على اللقب، وهو ما يفرض علينا اللعب جيداً، وهدفنا الانتصار في كل مباراة ،واعتبر تين كات إقامة المباريات في شهر أغسطس غير مناسب نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

وأكد التونسي فتحي العبيدي مدرب فريق العروبة، أن المهمة لن تكون سهلة خصوصاً في الجولات الخمس الأولى التي وضعتهم أمام تحدٍ كبير في مواجهة أندية قوية من بينهم فريق الوحدة، وثقته كبيرة في المجموعة الحالية.

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