30 صفقة «أجانب» في ميركاتو الصيف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تترقب جماهير أندية دوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق اليوم، الصفقات الجديدة التي أبرمتها الأندية الـ 14 لموسم 2021-2022 خلال ميركاتو الصيف الحالي، والمقرر أن يغلق أبوابه في شهر أكتوبر المقبل. ودعمت أندية الدوري صفوفها بتعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين، وبحسب طموحات كل ناد على حدة.

تباين

وشهد الميركاتو الصيفي تبايناً في التعاقدات ما بين أندية أجرت العديد من الصفقات، وأخرى اكتفت بتعاقدات قليلة، ولكن اللافت للنظر خلال سوق الانتقالات الحالي كثرة التعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب مقارنة بالموسم الماضي.

وخلال الميركاتو تعاقدت الأندية حتى الآن مع 30 لاعباً أجنبياً يمثلون أكثر من نصف عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الـ 14 نادياً، منهم 27 لاعباً جديداً على الدوري الإماراتي، إذ استبدل ناديا الوصل وعجمان والعروبة أجانبهما الأربعة، و5 أندية قامت بالتعاقد مع 3 أجانب هي العين والإمارات واتحاد كلباء وخورفكان، والوحدة استبدل لاعبين.

وتعاقد الجزيرة وشباب الأهلي رسمياً مع أجنبي واحد، بينما أبقى النصر على أجانبه الأربعة، أما الظفرة وبني ياس فلم يبرما صفقات مع اللاعبين الأجانب.

وهناك بعض التعاقدات التي ستتركز الأنظار عليها خلال الموسم، أمثال البرازيلي بيرنارد دوراتي والكونغولي بن مالانغو اللذين تعاقد معهما الشارقة، والبرازيلي جواو بيدرو أفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي والمنتقل إلى صفوف الوحدة قادماً من الظفرة بعدما لعب معاراً مع بني ياس.

إضافة إلى كريستيان جوانكا والتونسي ياسين مرياح والمغربي سفيان رحيمي مع العين، والبرازيلي جواو فيكتور القادم للجزيرة من فولفسبورغ الألماني، والإيراني أحمد نور الله الذي تعاقد معه شباب الأهلي.

غياب السخونة

وغابت السخونة حتى الآن خلال الميركاتو على مستوى اللاعبين المواطنين رغم كثرة الانتقالات، حيث لم تشهد الانتقالات صفقات ثقيلة باستثناء صفقة انتقال الدولي محمود خميس من النصر إلى الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويعد نادي خورفكان الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات حتى اللحظة ما بين انتقال من أندية أخرى أو إعارة أو انتقال حر لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين بعدما أبرم النادي 18 صفقة جديدة، يليه العروبة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين بـ 13 صفقة، وعجمان بـ 9 صفقات، والإمارات والظفرة بـ 8 صفقات، ثم الوصل والنصر والعين بـ 7 صفقات، والشارقة 6 صفقات، وأبرم الوحدة 3 صفقات جديدة، وصفقتين في الجزيرة وشباب الأهلي.

بينما كان بني ياس وصيف دوري المحترفين الموسم الماضي الاستثناء الوحيد بين الأندية الـ 14 الذي لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال الميركاتو رغم عدم اكتمال الرباعي الأجنبي، حيث من المنتظر أن يكمل النادي تعاقده مع الأجنبي الرابع في مركز رأس الحربة لتعويض رحيل جواو بيدرو.وتعاقد خورفكان مع الثلاثي الأجنبي، الإسباني لويس فيرنانديز ومواطنه بورخا فالي والعراقي أسامة رشيد.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين ضم كلاً من زايد الحمادي ومسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة، وأحمد الزيودي وعبد الله النوبي من الفجيرة، وفهد حديد من العين، محمد خلفان من الشارقة، مهند خميس وجاسم يعقوب من النصر، واستعارة حمدان ناصر وخليفة مبارك ومروان الوطني وانتقال إسماعيل الحمادي من شباب الأهلي، والبرازيلي كاييكي جيسوس من النصر على سبيل الإعارة.

7 صفقات

وأبرم النصر 7 صفقات جديدة بالتعاقد مع عمر جمعة ربيع وعبد الله ناصر والحارس عبد الله التميمي، والحارس عادل فدعق وعبد الله أنور القادم من الوحدة، إضافة إلى الإسرائيلي عبد الله حليحل والعراقي مصطفى محمد في فئة المقيم.

أما الوصل فقد أقدم على خطوة جريئة في الميركاتو بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب جدد والاستغناء عن جميع أجانبه في الموسم الماضي، بخروج البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، والبرازيلي جواو فيغريدو، والبرازيلي رونالدو مينديز، والتعاقد مع الثلاثي البرازيلي راميرو بينيتي وويليام بوتكر وإدريلسون سيلفا، ومعهم الأوروغوياني ميشيل أراخو.

تعزيز صفوف

وعزز العروبة في أول موسم له في المحترفين صفوفه بالنيجيري كينغسلي إيدو والبحريني علي مدن معاراً من الرفاع، والمغربي رضا العطاسي، والكاميروني غابرييل كاك، ومن اللاعبين المواطنين أحمد الحوسني وفهد الذخيري وأحمد إبراهيم الغيص وأحمد مال الله وأحمد موسى وأحمد صالح حبوش وسعيد الرواحي، وضم النيجيري شوكوبيوكا أوناه من النصر والكولومبي رونالد فالنسيا في فئة المقيم والعماني ناشد عبد القادر في فئة المواليد، فيما فسخ الحارس منصور غلوم الذي انتقل في صفقة انتقال حر عقده قبل أيام من انطلاق الدوري.

وحرص اتحاد كلباء على دعم صفوفه بالثلاثي الأجنبي البيروفي ويلدر كاتاجينا والنمساوي روبرت زلاي القادم من بوخوم الألماني والمجري رولاند فارغا، وفي فئة المقيمين بالمغربيين أنيس كريمي وأيمن رشوق والأرجنتيني برايان راميريز، أما من اللاعبين المواطنين فضم مهند العنزي والحارس جمال الحوسني وخالد الزري ومحين خليفة وعبد الله المطروشي وأحمد مال الله، وجدد إعارة أحمد جشك من شباب الأهلي.

وسعى الظفرة لتعويض رحيل عدد كبير من لاعبيه البارزين بتعاقدات مع لاعبين مواطنين بعدما أعاد أحمد علي في صفقة انتقال حر، وضم حمدان المحرمي وسيف الحارثي ومحمد عادل حبوش وراشد عبد الله ومحمد حارب، وتعاقد مع الظهير البرازيلي بيدرو بافلوف عقب انتهاء إعارته من الوحدة والصربي سينيسا يولاسيتش في فئة المقيمين.

نشاط

وحصل الشارقة على خدمات أحمد العطاس قادماً من شباب الأهلي وخليل خميس من الفجيرة وعبد الله كاظم من حتا وماجد راشد من اتحاد كلباء، إضافة إلى صفقتي البرازيلي بيرنارد دوراتي القادم من إيفرتون الإنجليزي بعقد لمدة موسمين والمهاجم الكونغولي بن مالانغو بعقد 3 سنوات قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي. وغير العين ثلاثة لاعبين أجانب بالتعاقد مع التونسي ياسين مرياح.

والأرجنتيني كريستيان جوانكا على سبيل الإعارة من الشباب السعودي، والمغربي سفيان رحيمي نجم الرجاء البيضاوي، إضافة إلى العاجي كوامي أتوني من خورفكان في فئة المقيم، وضم 3 لاعبين مواطنين في انتقال حر هم الحارس سلطان المنذري وسلطان الشامسي وسعيد أحمد.

واكتفى الوحدة بثلاثة صفقات (البرازيلي جواو بيدرو - الإسباني خوسيه أنخيل خورادو - محمود خميس من النصر على سبيل الإعارة)، فيما أبرم الجزيرة صفقتين رسميتين بضم البرازيلي جواو فيكتور، والعاجي مامادو كوليبالي في فئة المقيم، وهو نفس العدد في شباب الأهلي الذي تعاقد مع الإيراني أحمد نور الله لاعب بيرسيبوليس.

والبرازيلي غوليرمي دا سيلفا كلاعب مقيم. واستقطب عجمان 4 أجانب هم المدافع السلوفيني ميرال ساماردغيتش والتونسي فراس بالعربي والكولومبي مينا سيزار على سبيل الإعارة من باييخو البيروفي والغامبي بوبكر تراولي، والمقيم البرازيلي لياندرو، إضافة إلى بلال يوسف وطارق الخديم وسعود سعيد ومحمد هلال، فيما تعاقد الإمارات مع المغربيين آدم النفاتي ووليد الصبار والإيفوار جوزيف كنادو، وأحمد الحمادي وسلطان السويدي وأحمد عيسى من اللاعبين المواطنين، والبرازيلي أليسون داموتا والصربي بافل أوبرادوفيتش في خانة المقيم.

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