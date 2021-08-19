موسم تحديات لكوادر التحكيم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الحكم الدولي محمد عبد الله الذي يعد واحداً من الكفاءات التحكمية ان مستوى قضاة الملاعب متميز وقال: رغم أننا ندير العملية التحكمية كهواية وليس بشكل احترافي إلا أن الموسم الجديد يعتبر تحدياً لكوادرنا التحكمية خصوصاً للعناصر الشابة المطالبة بإثبات وجودها وأحقيتها بممارسة التحكيم، وأتمنى التوفيق لكل زملائي من أجل المساهمة في تطور دورينا.

وأكد الحكم الدولي المساعد محمد أحمد أن الحكام استعدوا جيداً للدوري من خلال المشاركة في العديد من المباريات الدولية ومن ثم معسكر صربيا، وقال: علينا أن نعرف أن التحكيم عنصر بشري ولذلك يكون الخطأ وارداً ونحن لدينا أخطاء ولكنها غير مقصودة على الإطلاق لأن هناك أمانة وشجاعة لدى حكامنا، وبصراحة أرى روح التحدي في عيون الجميع.

وأشار حكمنا حمد علي يوسف إلى أن جميع الحكام أحسنوا الاستعداد للموسم الكروي الجديد من خلال معسكر صربيا والتدريبات شبه اليومية والتركيز العالي مما ينعكس على أداء قضاة الملاعب خلال المباريات الرسمية المقبلة، وقال نعد الشارع الرياضي بمستوى يتناسب مع طموح جماهيرنا.

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