«العميد» يكمل إجراءات قيد حليحل

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أكملت شركة النصر لكرة القدم إجراءات قيد تسجيل اللاعب عبد الله حليحل في قائمة العميد ضمن فئة اللاعب المقيم، وبالتالي سيصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع «العميد» في الموسم الكروي الجديد الذي يدشنه غداً بمواجهة مضيفه عجمان في الجولة الافتتاحية لدوري «أدنوك للمحترفين». وكان النصر قد تعاقد في الأيام الماضية مع حليحل لمدة موسمين، قادماً من نادي هبوعيل إيروني كريات شمونة، ويعتبر هو ثاني صفقة لـ «العميد» على صعيد اللاعبين المقيمين في «الميركاتو» الحالي بعد التعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى قادماً من نادي الفجيرة.

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