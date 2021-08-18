حمد يترأس بعثة «الشاطئية» بموسكو

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

غادر علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة الشاطئية البلاد متوجهاً إلى روسيا لتولي رئاسة بعثة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية الذي يشارك في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام للفترة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي.

ويبدأ منتخبنا مشواره في المونديال بمواجهة منتخب تاهيتي يوم غدٍ الخميس، فيما يواجه منتخب موزمبيق في المباراة الثانية يوم 21 أغسطس على أن يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة منتخب إسبانيا يوم 23 من الشهر نفسه.

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