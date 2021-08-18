طارق السكتيوي لـ « البيان »: طموحاتي كبيرة مع «الصقور»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب المغربي طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، عن سعادته بقيادة «الصقور» في الموسم الكروي الجديد، حيث تعتبر التجربة الجديدة، بمثابة تحدٍ شخصي بالنسبة له، مشيراً إلى أنه حرص على توظيف كل خبراته السابقة، التي أهلته للفوز بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي، بعد قيادة فريقه السابق إلى المنافسة والتتويج بالعديد من الألقاب.

وأضاف السكتيوي لـ «البيان»، أن سقف طموحاته كبير مع نادي الإمارات، الذي حظي فيه بالحفاوة من قبل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، الذين كشفوا عن رغبتهم القوية في الارتقاء بالفريق إلى أفضل مستوى، لافتاً إلى أن الهدف واضح وصريح في دوري «أدنوك للمحترفين»، والمسؤولية كبيرة.

حيث ستكون المهمة في الموسم المقبل صعبة على جميع الفرق، باعتبار أي مواجهة صعبة، سواء أمام فريق ينافس على البقاء، أو آخر طموحه المنافسة محلياً أو قارياً، بما فيها ضربة البداية أمام شباب الأهلي، في الجولة الأولى من دوري «أدنوك للمحترفين»، ويعتبر لقاء «الفرسان» الصعب، بمثابة تحدٍ وحافز في مستهل مشوار الموسم.

قاسم مشترك

وعن مجيئه من فريق نهضة بركان، الذي أنهى الدوري المغربي في المركز السادس، إلى نادي الإمارات الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، قال إن الجدية تعتبر قاسماً مشتركاً، مشيراً إلى أن تلبية طموحات وتطلعات الإدارة ومحبي الصقور وجماهيره، هو الهدف الأول في المرحلة المقبلة.

خطط وأهداف

وذكر مدرب الإمارات، أن الفريق لديه خطط وأهداف، تحتاج العمل على قاعدة صلبة، وأضاف: خاض الفريق عدداً من التجارب الودية، وكان التركيز ينصب لى تجهيز اللاعبين من الناحية الذهنية، إلى جانب الاهتمام بالجانب البدني، ورغم وجود الصعوبات والتحديات، فإن ذلك قد يكون عاملاً إيجابياً ودافعاً للانطلاقة القوية، كما أن وجود فترة التوقف بعد الجولة الثانية للدوري، ستكون عاملاً مساعداً، من أجل تعزيز جاهزية الفريق من الناحية البدنية والتكتيكية.

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