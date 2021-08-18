«الإمارات» يسهل الحصول على تذاكر المباريات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت إدارة نادي الإمارات، وفي إطار مبادراتها المجتمعية، تسهيل حصول أصحاب الهمم وكبار المواطنين على تذاكر دخول مباريات الفريق في مختلف مسابقات الموسم الرياضي، حسب الشروط التي أقرتها الجهات المختصة وهي الحاصلون على الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد 19، أو لم يكمل 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية مع إبراز فحص PCR سلبي خلال 48 ساعة قبل موعد المباراة.

ويأتي ذلك دعماً من إدارة نادي الإمارات لتعزيز مفهوم الترابط المجتمعي ووسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية هذه الفئة من الاختلاط المباشر والتجمعات أمام كاونترات شراء التذاكر.

وستتوفر أماكن التذاكر لهاتين الفئتين في مبنى إدارة النادي خلال الفترة الصباحية من يوم المباراة لتسهيل وصولهم وقت المباراة لمكانهم المناسب في الملعب.

ويحرص النادي على مواصلة الدعم والرعاية لأبنائه ومنتسبيه من أصحاب الهمم وكبار المواطنين على مساعدتهم والاهتمام بشؤونهم.

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