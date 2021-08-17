ساعات على انطلاق قطار «أدنوك»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ساعات وينطلق قطار دوري المحترفين، من خلال مسابقة دوري «أدنوك» في نسخته الثالثة عشرة، حيث تشهد تلك النسخة تسمية دوري أدنوك للمرة الأولى، بعد صفقة تسويقية ناجحة.

كما تشهد المسابقة عودة الجماهير بعد غيابها الموسم الماضي على أثر جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، ذلك الحضور، الذي اشتاقت إليه الملاعب والفرق.

وسيكون الحضور متاحاً لمن هو فوق سن الـ16 عاماً، والحصول على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة أو من لم يمر على حصوله على الجرعة الثانية 6 أشهر، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR)، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

فما استعدادات الأندية، وكيف ستكون الانطلاقة؟ وما الطموحات في الموسم الجديد، تابع التفاصيل في عدد البيان المطبوع.

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