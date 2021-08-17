التنزاني خميس يقود هجوم بني ياس الجمعة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ارتفعت أسهم المهاجم المقيم التنزاني سيد خميس، هداف دوري تحت 21 سنة في الموسم الماضي، في الظهور أساسياً لأول مرة مع الفريق الأول بنادي بني ياس، وبات مرشحاً لقيادة هجوم السماوي في جولتي البداية من دوري أدنوك للمحترفين، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل.

وينتظر أن يعتمد المدير الفني، دانييل إيسايلا، في الهجوم، على خميس بجانب أحمد شحدة أبو ناموس، الذي تألق مع الفريق في الموسم الماضي، في أول جولتين، أو الجولة الأولى على أقل تقدير، خاصة بعدما حصل على الفرصة خلال فترة الإعداد، ومشاركته في وديات السماوي، وذلك انتظاراً لإنهاء صفقة المهاجم الأجنبي الرابع، الذي سيعوض البرازيلي جواو بيدرو، الذي رحل إلى الوحدة، إذ اقترب بني ياس من حسم صفقة المهاجم خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويستضيف بني ياس، فريق الوصل الجمعة المقبل، على ملعبه باستاد الشامخة في الجولة الأولى من الدوري، فيما يحل ضيفاً على الوحدة في الجولة الثانية، يوم 26 أغسطس الجاري.

وفرض التنزاني سيد خميس اسمه بشكل قوي في دوري 21 سنة الموسم الماضي، ونجح في التتويج بلقب هداف الدوري، برصيد 22 هدفاً، وبفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب منافسيه على اللقب.

ونجح خميس (21 عاماً) في حسم لقب هداف دوري 21، في موسمه الثاني مع بني ياس، بعدما خاض 22 مباراة، ورفع رصيده إلى 27 هدفاً، سجلها خلال مشاركاته مع بني ياس في 27 مباراة في دوري الرديف، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول في فترة الإعداد، ويضع الجهاز الفني ثقته في ظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق.

ويعد سيد خميس أول لاعب مقيد في فئة المقيمين، ينجح في التتويج بلقب هداف دوري 21، بعدما سبقه زميله أحمد شحدة أبو ناموس، المقيد في فئة المواليد، والذي توج هداف دوري 21 في موسم 2018-2019، برصيد 19 هدفاً، ليصبح أحد اللاعبين المرشحين لفرض وجودهم في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد.

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