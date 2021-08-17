دياز: هدفنا اسعاد جماهير "العميد" وتحقيق اللقب الغائب

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق النصر، أن "العميد" جاهز لضربة البداية في دوري "أدنوك للمحترفين" التي يدشنها بمواجهة مضيفه عجمان بعد غد في الجولة الافتتاحية للبطولة، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى قيادة " العميد" للظهور بصورة أفضل وحصد أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

وأضاف دياز في المؤتمر الصحفي، إن غياب لقب الدوري منذ سنوات طويلة عن قلعة "العميد"، يضعهم تحت مسؤولية لاستعادة اللقب الغائب، حيث كانت التحضيرات جيدة في مرحلة الإعداد وخاض الفريق تجارب ودية خرج منها بمكاسب عديدة، لافتاً إلى أنهم بحاجة للانطلاقة القوية في الدوري خلال المباريات الأولى التي وصفها بـ "الوقود" لتحقيق الهدف المنشود، وسيبذل الجميع قصارى جهده لتحقيق البطولة وإسعاد عشاق "العميد" ومحبيه خاصة بعد قرار السماح بعودة نسبة كبيرة من الجماهير إلى المدرجات.

وأبدى مدرب النصر رضاه عن التغييرات التي طرأت على الفريق على صعيد التعاقدات، وقال إن عامل الاستقرار مهم جداً لأي ناد كونه يخلق أجواء صحية في منظومة العمل فضلاً عن دور الاستقرار في استكمال الخطط الموضوعة، مشيداً بمستوى المحترفين الأجانب الذين يواصلون الرحلة من الموسم الماضي، إضافة إلى العناصر الجديدة التي تمتلك الجودة.

وعن مدى الحاجة إلى تدعيم الفريق في بعض المراكز، قال إن المجموعة الحالية مكتملة وهو راض عنها، ومن الطبيعي أن يحتاج اللاعبين الجدد بعض الوقت للوصول إلى الانسجام المطلوب، ونأمل أن يكون ذلك سريعاً.

وعن وجود أسماء قادرة على تعويض رحيل محمود خميس بعد مغادرته إلى الوحدة، قال دياز إنه حالياً لا يمكن الحسم أو الاستقرار على أسماء معينة، ولكن بصورة عامة تضم تشكيلة "العميد" مجموعة من العناصر الجيدة في خط الدفاع خاصة من الوجوه الواعدة، مؤكداً رضاه عن ما قدمه الفريق في الفترة الماضية رغم المدة الزمنية القصيرة التي جاء فيها لتولى قيادة الجهاز الفني.

واستطرد: من الطبيعي أن يرتفع سقف الطموحات من أجل حصد الإنجازات خاصة في ظل الاستقرار الذي تميزت به أجواء "العميد"، إلى جانب الاعداد الجيد للموسم حسب وفق الرؤية المحددة سابقاً، وأشكر إدارة النادي على كل ما قدمته لنجاح المعسكر الخارجي في اسبانيا.

واختتم دياز قائلاً إن المباراة الودية أمام العين كانت جيدة خاصة في ظل خوض اللقاء في درجات حرارة مرتفعة نسيباً، وكان مردود اللاعبين في مواجهة الزعيم من خلال الاستحواذ الجيد على الكرة إضافة إلى مكاسب أخرى، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود أخطاء تحتاج إلى المعالجة في الفترة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز