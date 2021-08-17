5 مشاهد بارزة في ليلة تكريم «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كعادتها نجحت رابطة المحترفين الإماراتية في إخراج حفل جوائز موسم 2020- 2021 بشكل حاز الإعجاب وسط حضور كوكبة من نجوم دوري المحترفين وكبداية مبشرة لانطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

وشهد حفل تكريم نجوم الموسم الماضي 5 مشاهد بارزة استحوذت على الاهتمام يرصدها «البيان الرياضي» كالتالي:

تنظيم 5 نجوم

واصلت رابطة المحترفين تميزها في تقديم حفل سنوي مميز لتكريم أبرز نجوم الموسم في واحدة من الأحداث التي أصبحت أساسية على أجندة الموسم الكروي وقبل انطلاق فعاليات الموسم الجديد، إذ تميز الحفل بالتنظيم الجيد والإبهار في الإعلان عن الجوائز.

خط الدفاع الأول

حرصت رابطة المحترفين خلال الحفل على توجيه رسالة شكر إلى القيادة الرشيدة وخط الدفاع الأول الذي بذل مجهودات كبيرة لتجاوز جائحة كورونا، حيث جاءت مبادرة الرابطة عن طريق أوبريت «قصة نجاح» الذي قدم خلال الحفل من إشراف شاعر الوطن علي الخوار ومشاركة الفنان منصور الفيلي والفنان الشاب طلال البلوشي، وهو الأوبريت الذي قدم رسالة عن خط الدفاع الأول تقديراً لمجهوداتهم في توفير الأمن والسلامة لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

نجومية مطر

شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور مع فوز إسماعيل مطر بجائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف في الموسم الماضي، وذلك بعدما أبدى الكثيرون دهشتهم من عدم تواجده في ترشيحات أفضل نجوم الموسم عبر التصويت، ولكن جاء تصويت الجمهور ليؤكد على المكانة التي يتمتع بها «سمعة» وإنصافاً للمستوى الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، خصوصاً وأنه تصدر قائمة أفضل صانع أهداف في دوري المحترفين بـ 12 صناعة، وتسجيل 7 أهداف، إضافة إلى فوزه بجائزة أجمل هدف والذي أحرزه في مرمى شباب الأهلي متفوقاً على زميله في الوحدة عمر خريبين ويحيى نادر لاعب العين.

مبخوت خطف الأضواء

خطف علي مبخوت نجم وهداف المنتخب الوطني ونادي الجزيرة الأضواء بعد تتويجه بجائزتين خلال الحفل، الأولى الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، وتعد الجائزة الأهم على مدار الموسم، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف موسم 2020-2021 بعد تصدره قائمة الهدافين برصيد 25 هدفاً، ليحصد تألقه خلال الموسم الماضي وقيادته للجزيرة للتتويج بلقب دوري الخليج العربي بمسماه القديم.

استحواذ الجزيرة

جاء استحواذ الجزيرة على نصيب الأسد من جوائز حفل رابطة المحترفين منطقياً بعد الفوز بأربع جوائز، الكرة الذهبية والحذاء الذهبي لعلي مبخوت، وجائزة القفاز الذهبي لعلي خصيف كأفضل حارس مرمى في الموسم الماضي، والهولندي مارسيل كايزر بجائزة القائد لأفضل مدرب، وذلك بعد حصد «فخر أبوظبي» للقب دوري المحترفين، وهو أمر طبيعي أن يتوج الفريق الفائز باللقب بأغلبية جوائز الموسم.

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