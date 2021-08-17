رسمياً .. الجزيرة يتعاقد مع البرازيلي جواو فيكتور حتى 2023

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن نادي الجزيرة تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي جواو فيكتور (27 عاماً) قادماً من نادي فولفسبورغ الألماني.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للجزيرة لمدة موسمين وحتى عام 2023، وذلك في أولى صفقات الجزيرة من اللاعبين الأجانب لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، فيما من المنتظر التعاقد مع المالي عبد الله ديابي لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي لإكمال الرباعي الأجنبي.

ويضم الجزيرة في صفوفه لاعب خط الوسط الجنوب أفريقي سيريرو والمدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش.

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