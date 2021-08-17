مبخوت أفضل لاعب مواطن وبيدرو أفضل أجنبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية حفل تكريم نجوم الموسم الرياضي 2021-2020، مساء أمس، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وحصد الجزيرة نصيب الأسد من جوائز الرابطة، إذ توج علي مبخوت نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كما فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الموسم الماضي. كما فاز علي خصيف حارس مرمى الجزيرة بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في دورينا، فيما توج مدرب فخر أبوظبي الهولندي مارسيل كايزر بجائزة القائد لأفضل مدرب.

وذهبت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في دورينا، لجواو بيدرو لاعب فريق بني ياس في الموسم الماضي، والمنتقل إلى الوحدة في الموسم الجديد.

وتوج قائد الوحدة إسماعيل مطر بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، إضافة إلى جائزة «أجمل هدف»، بعد أن حسمت الجماهير التصويت لصالحه، متفوقاً على زميله عمر خربين من الفريق نفسه، ويحيى نادر من العين، فيما حصد نادي النصر جائزة تراخيص الأندية المحترفة.

أما الجائزة الجديدة التي استحدثتها الرابطة للاعبين المشاركين في دورينا من فئة المقيمين ومواليد الدولة، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، فقد ذهبت إلى إيجور جيسوس من فريق شباب الأهلي، فيما ذهبت جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي إلى لاعب الوصل علي صالح.

وتم الكشف عن قائمة فريق الأحلام، وهي التشكيلة المثالية وضمت كلاً من: علي مبخوت، جواو بيدرو، فابيو ليما، عبدالله رمضان، تولاني سيريرو، ريان مينديز، بندر الأحبابي، وليد عباس، ميلوس كوزانوفيتش، محمود خميس وعلي خصيف.

وتوج سيد خميس لاعب فريق بني ياس بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، برصيد 22 هدفاً، أما الفائز بجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا فهو محمد العوضي.

فيما حصد جائزة أفضل منصة رقمية رياضية سبورت فور أول. على صعيد متصل أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة قصر الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين الوطنيتين، لينضم الفندق إلى رعاة الرابطة لمدة سنة واحدة مقابل 15 مليون درهم، في مبادرة جديدة ضمن الجهود الرامية لتطوير كرة القدم الإماراتية.

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