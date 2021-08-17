شرطة دبي تبحث آليات تعزيز أمن الملاعب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ برئاسة العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة بالوكالة، أندية النصر والوصل وشباب الأهلي دبي، لبحث آليات تعزيز أمن الملاعب خلال المباريات، والاتفاق على المبادئ العامة، وذلك قبل تفعيل قانون الفعاليات والمنشآت الرياضية بالسماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في مباريات مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة وكأس السوبر موسم 2021 - 2022، وذلك بنسبة 60% من السعة المتاحة في كل استاد، بالإضافة إلى مسابقات دوري الشباب تحت 21 عاماً، والشباب تحت 19 عاماً، والناشئين تحت 17 عاماً، والناشئين تحت 16 عاماً، والأشبال تحت 15 عاماً، والأشبال تحت 14 عاماً، والأشبال تحت 13 عاماً.

وأكد العميد الفلاسي خلال اللقاء الذي حضره العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والرائد عبد الله طارش العميمي، منسق حملة «التزامكم سعادة»، على التنسيق الأمني، وتحقيق أعلى مستوى للمعايير الأمنية الكروية وفقاً لمتطلبات «فيفا».

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