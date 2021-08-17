الجزيرة الحمراء يعود لدوري «الهواة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

أعلن نادي الجزيرة الحمراء، عودته للمشاركة في دوري الدرجة الأولى، اعتباراً من الموسم الحالي، بعد غياب دام نحو 7 مواسم، حيث يسعى لإظهار الصورة المشرفة، بقائمة مؤلفة من العناصر الشابة مع أصحاب الخبرة، دفاعاً عن طموح النادي الساعي لإبراز صورته المشرفة في دوري الأولى، والعمل على كل المعطيات التي تؤدي لتطوير الرياضة الإماراتية.

ووصف محمد بن حميدان الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، قرار العودة إلى دوري الأولى، بأنه ينسجم مع الخطط الرامية لتعزيز دور النادي، مضيفاً: «نعمل في مجلس إدارة النادي بتناغم، ونسعى لتأكيد القيمة الإيجابية بعودة الفريق للمشاركة في «الهواة»، وندرك جيداً جهود اتحاد الكرة للتطوير الرياضي».

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