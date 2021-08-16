60 % نسبة حضور الجماهير بالموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر اتحاد الكرة، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في مباريات الموسم الرياضي 2021 - 2022 بنسبة 60 % من السعة المتاحة في كل استاد، وتم تحديد المسابقات والبطولات التي سيتم السماح للجماهير بحضور مبارياتها، وهي مسابقات رابطة المحترفين «دوري أدنوك» وكأس السوبر، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، وكرة الصالات، ومباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة، ومسابقات السيدات، ومسابقات الكرة الشاطئية.

وسيكون الحضور متاحاً لمن يظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة أو من لم يكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR» لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتعد الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، وقال: عودة الجماهير إلى ملاعبنا المحلية بنسبة 60 % في الموسم الجديد ما كانت لتتحقق لولا حكمة قيادتنا وحرصها على توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع، خاصة في ظل جائحة كورونا.

حيث سارعت قيادتنا إلى توفير كل المستلزمات الطبية والصحية منذ بداية الجائحة، ووفرت أدوات الفحص واللقاحات المعتمدة دولياً، فضلاً عن الحملة التوعوية المستمرة والإحاطة الإعلامية التي زادت من وعي أفراد المجتمع وجعلتهم قادرين على التعامل مع الأزمة الصحية العالمية بوعي ومسؤولية.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي الجماهير إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مؤكداً أن جميع الملاعب جاهزة لاستقبال المشجعين وقال: القرار ثمرة جهود مؤسسات كثيرة بالدولة تصدت للجائحة ببسالة وحكمة، خاصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وخط الدفاع الأول .

وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين شباب الأهلي والنصر بحضور جماهيري بنسبة 30 %، كان حافزاً لزيادة النسبة في الموسم الجديد، حيث أثبتت جماهيرنا التزامها ، وتفهمها لكل اللوائح ومعايير الحضور والتشجيع، كما أن التزام المشجعين ساعد في إنجاح مباريات المنتخب بتصفيات المونديال.

وأكد أن قرار عودة الجماهير للملاعب سيكون سبباً رئيساً في إنجاح المسابقات،وسيكون تأثيره إيجابياً على أداء المنتخب كما يحفز اللاعبين على العطاء.

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