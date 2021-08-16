عودة خميس تنهي مشكلة الظهير الأيسر في الوحدة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

لقيت عودة الدولي محمود خميس إلى صفوف فريق الكرة بنادي الوحدة ردود أفعال إيجابية بين جماهير «العنابي» الذين أعربوا عن ارتياحهم لعودته والتي تنهي مشكلة الظهير الأيسر المزمنة التي عانى منها الفريق على مدار سنوات وتحديداً منذ خروجه ورحيله إلى النصر قبل 7 سنوات، وتعد عودة اللاعب رغم أنها على سبيل الإعارة، واحدة من الصفقات الجيدة التي تنهي صداعاً استمر طويلاً.

وتعاقد الوحدة مع محمود خميس قادماً من النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكان اللاعب رحل عن الفريق في 2014.

وستكون الاختيارات أسهل أمام المدرب الهولندي تين كات الذي اعتمد على توظيف لاعبين آخرين في الجبهة اليسرى للفريق، أبرزهم محمد برغش

من جهة أخرى تعادل الوحدة مع الرفاع الشرقي سلبياً، وفاز الوصل على الحد البحريني 3 - 1، في ختام مباريات بطولة الوحدة الودية، سجل ثلاثية «الإمبراطور» ويليام بوتكير وادريلسون دا سيلفا وحمد البلوشي.

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