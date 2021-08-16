دبي جاهزة لتنظيم أكبر بطولة ملاكمة للشباب

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة أن الإمارات نجحت بامتياز في قيادة دول آسيا لعودة النشاط في مسابقات وبطولات الملاكمة، من خلال استضافتها بطولة آسيا للرجال والسيدات في مايو الماضي، وأن دبي جاهزة لاستضافة أكبر بطولة للشباب والناشئين في آسيا والشرق الأوسط التي تنطلق بعد أيام وقال على هامش المؤتمر الصحفي الرسمي للبطولة الذي عقد بفندق «هوليداي إن أبوظبي»:

إن دبي أصبحت عاصمة آسيا من خلال تلك الاستضافات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأنها جاهزة بالإجراءات الإحترازية في مواجهة «كورونا».

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