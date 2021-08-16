جاسم الطنيجي يقود الرمس

المصدر: رأس الخيمة – البيان الرياضي

تعاقد نادي الرمس مع المدرب الوطني جاسم عبدالرحمن الطنيجي لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل، وجرت مراسم التوقيع بحضور سالم الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وعبدالله الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية، وتم تكليف كل من جاسم محمد كاسين مشرفاً عاماً للفريق الأول وجاسم الطنيجي مساعداً له وراشد سالم مديراً للفريق الأول وصالح الطنيجي إدارياً.

وحصر رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء المجلس تدريبات الفريق الأول أول من أمس.ويتمتع جاسم الطنيجي بسيرة ذاتية عامرة بالإنجازات والخبرة التدريبية وسبق له المشاركة في تدريب المنتخبات، كما عمل مساعداً لمدرب الفريق الأول بنادي الإمارات، وقام بتدريب المراحل السنية في أندية الرمس والإمارات ورأس الخيمة، وحقق العديد من الألقاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز