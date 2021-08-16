10 سبتمبر انطلاق «تمهيدي» تصفيات الكأس الغالية

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة أحمد بن درويش، انطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بداية من 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقاً، سيتم تقسيمها على 4 مجموعات، ويقام بينها دوري من دور واحد ويصعد الأول من كل مجموعة، وتقام بينها مباراة بنظام الكأس بخروج المغلوب ليصعد الفائزان لدور الـ 16 وينضما إلى الفرق الـ 14 المشاركة في دوري المحترفين.

توصية

ورفعت لجنة المسابقات توصية بانطلاق دوري الدرجة الأولى 5 أكتوبر المقبل، بمشاركة فرق الموسم الماضي إضافة إلى فرق الرمس والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة، بعد طول غياب، وسيتم رفع توصية لمجلس الإدارة بمشاركة فريقي «غلف هيروز» والسيتي، بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الدوري المقبل، بعد استيفائهما متطلبات المشاركة، وبذلك يرتفع عدد فرق دوري الدرجة الأولى إلى 16 فريقاً لأول مرة.

ورفعت لجنة المسابقات توصية بإقامة قرعة مسابقات «الهواة» يوم 26 الجاري «أون لاين»، لظروف جائحة «كوفيد 19»، بدلاً من الموعد السابق وهو 19 الجاري.

من ناحية أخرى اعتمد اتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة عودة منافسات المراحل السنية في الموسم المقبل

من خلال مسابقات دوري الشباب تحت 21 عاماً، الشباب تحت 19 عاماً، الناشئون تحت 17 عاماً، الناشئون تحت 16 عاماً، الأشبال تحت 15 عاماً، الأشبال تحت 14 عاماً والأشبال تحت 13 عاماً.

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