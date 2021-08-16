البطران: جماهير «الصقور» الكنز الحقيقي

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أهمية دور جماهير «الصقور» في دعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، كما أنها تمثل ثقلاً كبيراً في مساندة النادي دائماً، وقال:

إن جماهير النادي الكنز الحقيقي والتي تقف خلفه في كل المواقف والظروف وهي معروفة بانتمائها الشديد للنادي وفريق الكرة، جاء ذلك في اللقاء الأول الذي يجمع الإدارة بمجموعة من جماهير النادي، في خطوة تدل على رغبة الإدارة في التواصل معهم، حضر اللقاء خالد السويدي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد عبدالكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خلف سالم، سعيد مصبح، عبدالله الطويل، خليل الطويل، منصور إبراهيم.

وأشار البطران إلى أن الهدف من اللقاء التأكيد على التكاتف والعمل معاً لإنجاح مسيرة النادي في المرحلة المقبلة، وقال: نراهن دائماً على وفاء جماهير القلعة الخضراء ووعيها الكامل، ونثمن الدور الكبير لجماهيرنا في دعم النادي، والفريق الأول للكرة والمراحل السنية ومختلف الألعاب، كما تخلل اللقاء التأكيد على روح الأسرة الواحدة بالنادي، وأن أبواب النادي مفتوحة للجميع لتوضيح كل الأمور للجماهير.

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