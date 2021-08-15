ورش عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

المصدر: وام

أعرب محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته بقرار عودة الجماهير إلى الملاعب الإماراتية بنسبة 60%، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة في التصدي لجائحة "كورونا".

وأشار الظاهري إلى أن اتحاد الكرة وبالتعاون مع الجهات المختصة أصدر الدليل العام لعودة الجماهير وكذلك بروتوكول عمليات المباريات، وسيواصل العمل على تحديثه وباستمرار.

ولفت إلى إن اتحاد الكرة سينظم عددا من ورش العمل لشرح الدليل العام والبروتوكول بالتعاون مع رابطة المحترفين لتوضيح الأمور بالكامل وصولا إلى تطبيق دقيق لكل مفردات الدليل، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وتقدم بالشكر والتقدير لإدارات الأندية على تعاونها المستمر في هذا المجال، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنية تحتية متينة ولديها ملاعب متطورة تساعد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بيسر وسهولة.

وأشاد الأمين العام بجمهور الكرة الذي كان حريصا على تنفيذ البروتوكول الصحي بدقة في نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد في 16 مايو الماضي، ومباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز