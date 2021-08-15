السماح بحضور الجماهير بنسبة 60% في ملاعب الإمارات

المصدر: وام

قرر اتحاد الامارات لكرة القدم و رابطة المحترفين الإماراتية وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في مباريات مسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة وكأس السوبر للموسم الرياضي 2021 - 2022 ودوري الدرجتين الأولى والثانية، ومباريات المنتخبات الوطنية و المنتخبات الزائرة، والكرة الشاطئية، وكرة الصالات، ومباريات السيدات وذلك بنسبة 60%من السعة المتاحة في كل استاد.

وسيكون الحضور متاحا لمن يظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة أو من لم يكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية مع إبراز نتيجة الفحص السلبية ( PCR ) لمدة لا تتجاوز "48" ساعة من تاريخ المباراة و ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علما بأن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاما فما فوق.

على صعيد متصل اعتمد اتحاد الكرة بعد التنسيق مع الجهات المختصة عودة نشاط دوري الشباب تحت 21 و تحت 19 عاما، والناشئين والبراعم تحت 17 و 16، و15، و14، و13 سنة.

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