منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يصل موسكو للمشاركة في المونديال

المصدر: وام

وصلت أمس إلى موسكو بعثة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق ، وإسبانيا وتاهيتي .

وتضم القائمة النهائية التي اختارها المدرب الوطني محمد المازمي للمشاركة في المونديال 14 لاعباً هم : محمد عبدالله ، وحميد جمال ، وسعيد عيد ، وعلي حسن كريم ، وهشام منتصر ، وعلي محمد ، ووليد محمد ، ووليد بشر ، وأحمد بشر ، وعباس علي ، وحسين علي ، وحسن الحمادي ، وكمال علي ، وهيثم الكعبي .

وكان منتخبنا أقام معسكراً مغلقاً في بيلاروسيا لمدة أسبوع خاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب بيلاروسيا ، حيث حرص المدرب خلالهما على اشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية بعد سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية، وخوض العديد من المباريات الودية والمشاركة في البطولات التجريبية أهمها البطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بمشاركة منتخبات الإمارات ، وعُمان والسنغال وبطولة كأس أوكرانيا بمشاركة منتخبات أوكرانيا وتركيا وعُمان .

ويبدأ منتخبنا مشواره في المونديال بمواجهة منتخب تاهيتي في 19 أغسطس الجاري ، فيما يواجه منتخب موزمبيق في المباراة الثانية يوم 21 أغسطس على أن يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجه منتخب إسبانيا يوم 23 من الشهر ذاته .

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