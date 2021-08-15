61 % سان جيرمان بطل أوروبا مع ميسي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توقع 61 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بعد الصفقة المدوية التي أبرمها النادي بالتعاقد مع نجم الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل 39 %، يتوقعون عدم فوزه بالبطولة.

وطرحت «البيان»، من خلال الاستطلاع، تساؤلاً حول إمكانية فوز باريس سان جيرمان باللقب الأغلى في أوروبا، بعد ضم ميسي، علماً بأن النادي لم يسبق له الفوز باللقب ، ووصل إلى المباراة النهائية في الموسم قبل الماضي، ولكنه خسر أمام بايرن ميونخ، كما ودع البطولة الموسم الماضي، بالخسارة أمام مانشستر سيتي.

ولكن بعد ضم ميسي، قد يتغير الكثير، خصوصاً في ظل امتلاك باريس سان جيرمان حالياً، قائمة تضم أفضل لاعبي العالم، بوجود نيمار ومبابي وراموس والحارس دوناروما، بجانب «البرغوث».

وأكد 54 % من المشاركين على صفحة «البيان» على «تويتر»، فوز سان جيرمان، مع ميسي، بلقب دوري الأبطال، مقابل 46 % توقعوا العكس، فيما جاءت النتائج على موقع البيان الإلكتروني، بنسبة 68 % لتحقيق النادي اللقب، مقابل 32 % أكدوا عدم قدرته على تحقيقه.

الأفضل

واتفق الناقد والمحلل الفني حسين المصعبي، مع نتائج الاستطلاع، مؤكداً أنه من الطبيعي أن أي فريق يمتلك ميسي بين صفوفه، يصبح مرشحاً للفوز بدوري الأبطال، ناهيك أن ميسي أصبح يلعب مع فريق يضم تشكيلة من أفضل لاعبي العالم، خصوصاً على مستوى الهجوم، بوجود البرازيلي نيمار، والفرنسي مبابي، إلى جانبه.

وقال: المشكلة التي كانت تواجه باريس سان جيرمان في السنوات السابقة، هي غيابه عن تقديم مستويات كبيرة في المراحل الحاسمة، إلا أن الوضع الحالي سيختلف كثيراً، في ظل وجود إمكانات هائلة من اللاعبين الأفضل عالمياً، ليكون المرشح الأول للفوز.

وأضاف: حظوظ سان جيرمان، كبيرة للفوز باللقب، بعد انضمام ميسي، والذي يمنحهم خطوة كبيرة نحو هذا الشرف، ويمتلك النادي حاليا أفضل فريق في العالم، على مستوى الأساسيين أو الاحتياطيين.

ويعتقد المصعبي أن افتقاد باريس سان جيرمان لخبرات البطولة، التي حرمته من اللقب المواسم الماضية، لن تؤثر، لأنه سيكتسبها من خبرات لاعبيه، كما أن رغبة ميسي في التتويج باللقب، بعد الفشل في إحرازه مع برشلونة في السنوات الأخيرة، عنصر مهم، رغم أن اللعب في الدوري الفرنسي ليس من مصلحته، إلا أن الأهم بالنسبة له، هو دوري الأبطال.

ويرى أن الأندية الإنجليزية، وبخاصة تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى بايرن ميونخ، يشكلون المنافس الأبرز لباريس سان جيرمان.

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